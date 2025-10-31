Andrea Delogu, conduttrice televisiva e concorrente di Ballando con le Stelle, è stata travolta dal dolore per la perdita del fratello Evan Oscar, 18enne deceduto in un tragico incidente stradale a Bellaria-Igea Marina.

Il giovane, mentre era in sella alla sua moto, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro due pali, causando la sua morte sul colpo. La notizia devastante è arrivata a Delogu mentre si stava dirigendo alle prove dello show televisivo.

Il dolore di Andrea Delogu

Intervistata da La Repubblica, Andrea Delogu ha dichiarato: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”. La conduttrice era profondamente legata al fratello, e alla notizia della tragedia è stata accompagnata dall’amica Ema Stockholma a Bellaria-Igea Marina, luogo dell’incidente.

Il ricordo di Alberto Matano

Il giornalista Alberto Matano, parte del cast fisso di Ballando con le Stelle, ha raccontato: “Per Andrea, Evan era come un figlio. Frequentava le scuole serali e il progetto era che si trasferisse a Roma perché Andrea potesse occuparsi di lui. Ma così non potrà più essere”.

Matano ha confermato che, a causa della tragedia, Delogu non prenderà parte alla prossima puntata dello show.

La reazione di Milly Carlucci

La conduttrice di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci, ha commentato: “È stata una giornata tristissima, con un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea. La perdita di un ragazzo così giovane è inenarrabile. Non possiamo neanche immaginare il suo dolore”.

Nonostante la tragedia, lo show proseguirà regolarmente. Carlucci ha aggiunto: “La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza, un momento di evasione”.

I messaggi dei colleghi

La comunità televisiva si è stretta attorno a Delogu in queste ore di lutto:

Barbara D’Urso : “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”.

: “Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea”. Rossella Erra : “Accanto a te con le preghiere, con il pensiero e con il mio affetto per te”.

: “Accanto a te con le preghiere, con il pensiero e con il mio affetto per te”. Fabio Fognini : “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini”.

: “A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini”. Filippo Magnini: “Un forte abbraccio a te e alla tua famiglia”.

Molti altri volti del mondo dello spettacolo hanno espresso vicinanza e affetto, mostrando solidarietà alla conduttrice in questo momento difficile.