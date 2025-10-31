Ieri sera, giovedì 30 ottobre 2025, su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata del Grande Fratello condotto da Simona Ventura. Si è trattato del primo doppio appuntamento settimanale di questa edizione, con il programma trasmesso anche il lunedì.

Tuttavia, i dati auditel non sono incoraggianti: la puntata di ieri ha registrato solo 1.620.000 spettatori e uno share del 13,1%, segnando il peggior risultato dell’edizione e di tutte le precedenti. Rispetto alla puntata del lunedì, si registra una perdita di oltre 200.000 spettatori e 2 punti percentuali di share.

Il flop del giovedì per Canale 5

L’esperimento del giovedì sera non sembra essere riuscito. Nonostante anche la concorrenza fosse in calo, il reality di Simona Ventura ha subito un crollo significativo. La sfida con Rai1 è stata vinta dalla fiction Noi del Rione Sanità, che ha ottenuto 2.769.000 spettatori con uno share del 17,7%, rimanendo saldamente in testa agli ascolti della serata.

Ascolti del prime time di giovedì 30 ottobre 2025

Ecco il dettaglio degli ascolti televisivi della serata secondo DavideMaggio.it: