La Casa del Grande Fratello continua a vivere momenti di forte tensione tra i concorrenti. Omer e Jonas sembrano destinati a non trovare un punto d’incontro, e le provocazioni tra i due aumentano settimana dopo settimana. La situazione si complica ulteriormente con l’intervento di Domenico, che ha acceso un nuovo scontro durante la diretta del 30 ottobre.

Omer e Jonas: provocazioni sempre più forti

La tensione tra Omer e Jonas è alle stelle. Come mostrato in un filmato della diretta, il modello ha ammesso che fuori dalla Casa sarebbe probabilmente arrivato alle mani con il coinquilino: "Non sai quanto mi sarebbe piaciuto".

Nonostante le provocazioni, Jonas ha ribadito di non provare invidia nei confronti di Omer e preferisce concentrarsi su rapporti positivi dentro la Casa: "Sono qui dentro a fare il mio percorso, preferisco passare il tempo con persone che mi piacciono".

Floriana Secondi, opinionista in studio, ha criticato il comportamento di Omer, sottolineando come non sia coerente fare il “personaggio intelligente” e al tempo stesso minacciare fisicamente un coinquilino.

Scontro tra Jonas e Domenico

Durante la stessa diretta, Jonas ha avuto un acceso confronto anche con Domenico, accusandolo di essere troppo provocatorio e di intromettersi nella sua vita privata, in particolare nella situazione con la compagna Valentina.

Domenico ha replicato: "È una persona arrogante, non deve parlare della mia famiglia. Hai 24 anni, sei un bambino".

A sua volta, Jonas ha risposto senza mezzi termini: "Il bambino l'hai fatto tu davanti a tutta Italia… Non sono una persona arrogante, ma sicura delle mie qualità".