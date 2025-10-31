La sesta puntata del Grande Fratello 2025, andata in onda giovedì 30 ottobre in prima serata su Canale 5, non ha convinto il pubblico. Nonostante la conduzione di Simona Ventura, gli ascolti si sono rivelati deludenti, e la tensione tra i concorrenti continua a crescere.

Al centro della puntata, il duro scontro tra Omer Elomeri e Jonas Pepe, due dei protagonisti maschili di questa edizione, ormai noti per la loro incompatibilità caratteriale. Il confronto in diretta ha acceso i social, dove in molti hanno preso posizione.

Tra i commenti più discussi c’è quello di Cristina Plevani, prima storica vincitrice del Grande Fratello e attuale opionista, che ha espresso un’analisi lucida e senza filtri.

Cristina Plevani: “Jonas è un provocatore, Omer deve stare attento alle reazioni”

Sui suoi profili social, Cristina Plevani ha pubblicato un lungo post in cui ha commentato l’intera puntata e in particolare la lite tra i due gieffini.

“Jonas, una gran bel provocatore, sicuramente irritante e non esule da scivoloni (è giovane anche lui – se ne faccia una ragione – ha tanta teoria data dai libri, gli manca la pratica data dall’esperienza). È indubbio che sa catalizzare l’attenzione su di lui. Inutile che si inca*zino, o sei in grado di farlo e diventi protagonista o fai lo spettatore: i suoi haters sono spettatori. Antipatico, ma un antipatico che piace; è una dote non indifferente. Il suo modo di parlare monotono, invidiabile. Omer, all’apparenza un’acqua cheta. Accusa Jonas più di quanto voglia ammettere. E non lo ammetterà mai. Deve stare attento alle sue reazioni, può passare da 0 a 100 in un nanosecondo e fare davvero il botto. Forse più arrogante di Jonas”.