Il ritorno di Valentina Piscopo al Grande Fratello ha sorpreso concorrenti e pubblico. A differenza delle precedenti ospitate, questa volta la donna è tornata per restare, con l’obiettivo di chiarire la sua posizione nei confronti del compagno Domenico D’Alterio e osservare da vicino l’amicizia con Benedetta Stocchi.

Il rientro di Valentina nella Casa del GF

Durante la puntata di ieri, giovedì 30 ottobre 2025, trasmessa in prima serata su Canale 5, Simona Ventura ha annunciato il ritorno definitivo di Valentina Piscopo nella Casa. La sua decisione ha subito catturato l’attenzione dei concorrenti, che hanno cercato di capire i motivi del suo rientro.

Valentina ha spiegato che il mese passato fuori dalla Casa è stato difficile a causa delle numerose critiche sui social, legate al comportamento ambiguo di Domenico nei confronti di Benedetta.Lo sfogo di Valentina Piscopo

Dopo la diretta, la donna si è confrontata con alcuni concorrenti, raccontando le sue emozioni senza filtri:

" Domenico dovrebbe comportarsi da adulto, invece è infantile ", ha dichiarato, sottolineando la sua delusione.

", ha dichiarato, sottolineando la sua delusione. "Benedetta, da donna, mi avrebbe dovuto capire e tutelare", ha aggiunto, riferendosi al legame di amicizia tra lei e il compagno.

Francesca Carrara ha cercato di rassicurarla, ricordando che tra Domenico e Benedetta ci sarebbe solo amicizia e invitandola a riflettere sulle mosse future.

La risposta di Domenico D’Alterio

Domenico D’Alterio ha spiegato che il suo comportamento era un modo per evitare fraintendimenti, ammettendo però di aver sbagliato atteggiamento. Secondo Valentina, invece, avrebbe dovuto ascoltarla per non complicare ulteriormente la situazione.

Cosa aspettarsi nella Casa

La convivenza forzata nella Casa offrirà alla coppia l’opportunità di chiarire i propri sentimenti e ricostruire la fiducia. Resta da vedere se questo riavvicinamento porterà a un reale ricongiungimento tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio.