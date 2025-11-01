Al Grande Fratello, la festa di Halloween si è trasformata in una vera e propria notte di follia. Tra travestimenti, musica e qualche bicchiere di troppo, Simone De Bianchi è finito al centro dell’attenzione per una serie di episodi che hanno scatenato il dibattito sui social.

Nel cuore della notte, il gieffino ha iniziato a farneticare e a parlare a ruota libera, confessando di provare un interesse per Anita Mazzotta. Le sue parole, confuse ma intense, hanno subito fatto il giro del web.

“Il mio pensiero è che io posso uscire domani, perché tanto le risposte che dovevo avere nella vita le ho avute. Qui dentro a me interessa di Anita, ma a lei interessa Jonas e a lui interessa lei. A me è bastato uno sguardo per capire se mi interessava”, ha detto Simone.

Lite accesa tra Simone De Bianchi e Grazia Kendi

Dopo le confessioni amorose, la tensione in Casa è salita quando Simone De Bianchi ha avuto un duro scontro con Grazia Kendi, che aveva accusato Domenico D’Alterio e Valentina Piscopo di essersi messi d’accordo per creare dinamiche all’interno del reality. Le accuse hanno innescato un effetto domino: Grazia ha poi litigato anche con Francesca Carrara e perfino con suo figlio, in un crescendo di tensione. “Sei ossessionato, sono il tuo pensiero fisso! A me di quello che pensi tu e tua mamma di me, importa meno di zero”, ha urlato Grazia, visibilmente furiosa.

Simone perde la calma e ribalta un tavolo in giardino

Il momento più clamoroso della notte è arrivato poco dopo: Simone De Bianchi, in preda alla rabbia, ha ribaltato un tavolino in giardino davanti agli occhi scioccati dei coinquilini. Omer Elomari è intervenuto immediatamente, gridando: “Ma che cavolo stai facendo? Come ti permetti? È un’ora che dici cavolate e adesso fai questo?”.

La scena ha lasciato tutti senza parole. Solo Jonas Pepe ha cercato di difendere l’amico, giustificando il gesto con l’esasperazione del momento: “Sì, ha ribaltato il tavolo e allora? Grazia gli ha urlato contro e non lo faceva parlare. Lui era esasperato”.

Rasha lo rimprovera: “Hai esagerato”

A riportare un po’ di razionalità nella Casa è stata Rasha Younes, che ha cercato di far riflettere Simone sull’accaduto: “Hai parlato per 20 minuti e non hai detto niente. Hai spaccato un palloncino e poi hai ribaltato il tavolo. Ti rendi conto? Siamo in sette e ti diciamo la stessa cosa, secondo te siamo tutti matti? Hai esagerato”.

Lo stesso De Bianchi ha poi ammesso le sue colpe: “Ok, ho ribaltato il tavolo, amen. Mi prendo la responsabilità del gesto. In una maniera mia ho sfogato la rabbia”.