Cresce l’attesa per la settimana puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 3 novembre 2025. Dopo le eliminazioni di Giulio, Bena e Matteo, il reality show condotto da Simona Ventura si prepara a salutare il quarto concorrente di questa edizione.
I nominati della settimana
Durante l’ultima puntata, Francesco Rana è stato il meno votato dal pubblico, finendo così al televoto. Successivamente, è stato raggiunto da Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesca Carrara e Simone De Bianchi.
I gieffini hanno già espresso i loro pronostici: Simone, parlando con la madre, ha dichiarato: “Chi esce? Potrebbe uscire Francesco, anche perché ha perso il televoto contro Donatella e Jonas”.
Chi esce stasera al Grande Fratello: i sondaggi online
Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, il concorrente più a rischio eliminazione è proprio Francesco Rana, che si attesta al 13,71% delle preferenze. Il gieffino più votato è Mattia Scudieri (36,55%), seguito da Jonas Pepe (34,07%), Francesca Carrara e Simone De Bianchi (15,67%).
Il recap delle nomination
Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello, ecco come sono andate le nomination dell’ultima puntata:
- Francesco ha nominato Grazia dopo una discussione.
- Jonas ha votato Donatella.
- Benedetta ha scelto Francesca e Simone: “Con Simone ho un rapporto bellissimo, con Francesca è un altro”.
- Grazia ha votato anche lei la coppia madre e figlio.
- Flaminia ha nominato Jonas, accusandolo di mancanza di tatto.
- Donatella e Giulia hanno mandato in nomination Mattia.
- Mattia, a sua volta, ha nominato Simone e Francesca.
- Francesca e Simone hanno votato Grazia.
- Infine, Rasha ha scelto Mattia, chiudendo il cerchio.
Durante le nomination segrete, gli immuni hanno così votato:
- Ivana e Anita hanno nominato Simone e Francesca.
- Omer e Domenico hanno scelto Jonas.