Cresce l’attesa per la settimana puntata del Grande Fratello, in onda questa sera, lunedì 3 novembre 2025. Dopo le eliminazioni di Giulio, Bena e Matteo, il reality show condotto da Simona Ventura si prepara a salutare il quarto concorrente di questa edizione.

I nominati della settimana

Durante l’ultima puntata, Francesco Rana è stato il meno votato dal pubblico, finendo così al televoto. Successivamente, è stato raggiunto da Jonas Pepe, Mattia Scudieri, Francesca Carrara e Simone De Bianchi.

I gieffini hanno già espresso i loro pronostici: Simone, parlando con la madre, ha dichiarato: “Chi esce? Potrebbe uscire Francesco, anche perché ha perso il televoto contro Donatella e Jonas”.

Chi esce stasera al Grande Fratello: i sondaggi online

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, il concorrente più a rischio eliminazione è proprio Francesco Rana, che si attesta al 13,71% delle preferenze. Il gieffino più votato è Mattia Scudieri (36,55%), seguito da Jonas Pepe (34,07%), Francesca Carrara e Simone De Bianchi (15,67%).

Il recap delle nomination

Come riporta il sito ufficiale del Grande Fratello, ecco come sono andate le nomination dell’ultima puntata:

Francesco ha nominato Grazia dopo una discussione.

ha nominato dopo una discussione. Jonas ha votato Donatella .

ha votato . Benedetta ha scelto Francesca e Simone : “Con Simone ho un rapporto bellissimo, con Francesca è un altro”.

ha scelto : “Con Simone ho un rapporto bellissimo, con Francesca è un altro”. Grazia ha votato anche lei la coppia madre e figlio.

ha votato anche lei la coppia madre e figlio. Flaminia ha nominato Jonas , accusandolo di mancanza di tatto.

ha nominato , accusandolo di mancanza di tatto. Donatella e Giulia hanno mandato in nomination Mattia .

e hanno mandato in nomination . Mattia , a sua volta, ha nominato Simone e Francesca .

, a sua volta, ha nominato . Francesca e Simone hanno votato Grazia .

hanno votato . Infine, Rasha ha scelto Mattia, chiudendo il cerchio.

Durante le nomination segrete, gli immuni hanno così votato: