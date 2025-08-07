Il tempo e la lontananza non sembrano aver fatto da collante tra l’ex tronista Ida Platano e l’ex corteggiatore, nonché ex cavaliere di Uomini e Donne, Mario Cusitore. Nonostante l’intensa esperienza vissuta insieme nel programma, il loro rapporto non è mai decollato nel modo sperato.

La conoscenza tra Ida e Mario era iniziata con molte aspettative, ma ben presto si era incrinata a causa di alcune segnalazioni che avevano portato Ida a eliminare Mario dal suo percorso da tronista. Il corteggiatore napoletano era stato accusato di tradimenti e persino avvistato in un b&b con una donna, circostanza che Mario aveva sempre smentito, sostenendo che si trattasse solo di un’amica. La decisione di Ida di interrompere la conoscenza e abbandonare il trono aveva segnato una rottura definitiva.

Recentemente, durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower su Instagram, Cusitore ha parlato proprio di Ida, confessando che, se avesse avuto una seconda possibilità, tornerebbe volentieri a corteggiarla. Ha inoltre chiarito che avrebbe risposto “sì” qualora Ida lo avesse scelto: “Ma perché hai dubbi? Ovviamente il mio era un Sì!”.

L’ex cavaliere napoletano ha anche ammesso di aver iniziato a seguire Ida sui social, motivando il gesto così: “Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene”.

La risposta di Ida, però, non si è fatta attendere e ha mostrato un atteggiamento ben diverso. Molto attiva sui social, l’ex tronista ha pubblicato due storie con sottofondo una frase in dialetto napoletano piuttosto esplicita: “A me n’me fott’ proprij!”.

Tradotto in italiano, significa “a me non mi interessa”, un chiaro segnale che Ida non ha apprezzato le dichiarazioni di Mario e che, almeno per il momento, non sembra intenzionata a riavviare un rapporto.