Per anni Alfonso Signorini e Ilary Blasi hanno condiviso il palco del Grande Fratello Vip, ma pochi sanno che prima di diventare colleghi e amici hanno vissuto una controversia legale che li ha visti contrapposti in tribunale.

Ilary Blasi, in occasione del trentesimo compleanno della rivista Chi, ha raccontato un retroscena che risale a diversi anni fa, quando litigò con il direttore della rivista, Alfonso Signorini. Una lite che nacque da una serie di foto in topless pubblicate sulla copertina di Chi senza il suo consenso, scatti rubati mentre si trovava a casa sua a Formentera. La conduttrice non esitò a reagire, denunciando la rivista e il direttore, e vinse la causa, ottenendo un risarcimento che si aggira intorno ai 30.000 euro.

“Non mi agito per il gossip, a parte una volta che mi avete fatta arrabbiare”, ha raccontato Ilary, riferendosi a quell’episodio specifico. “Poi con il Grande Fratello Vip tutto si è chiarito ed è nato l’amore”, ha aggiunto con ironia, ricordando come oggi il rapporto con Signorini sia molto cambiato. I due, infatti, hanno superato il passato e lavorano insieme da anni, alternando momenti di confronto a risate e complicità.

Ilary ha anche riflettuto sul ruolo del gossip nella sua vita, ammettendo che “è stato il 50%” della sua esperienza pubblica, una presenza ormai inevitabile e accettata. “Nei gossip su di me certe volte c’è una base di verità, che però qualche volta viene esagerata, altre volte minimizzata. Però è divertente l’interpretazione che il giornalista di turno vuole dare”.