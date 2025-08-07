Dopo due anni di assenza dal piccolo schermo, Barbara d’Urso, una delle conduttrici italiane più amate e seguite, sta per fare un grande ritorno. La regina delle “buste gold choc” sarà infatti tra i concorrenti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci.

Un’assenza ingiustificata e incomprensibile

Nonostante il suo enorme seguito di fan — simile a quello delle popstar americane — e una carriera costellata di successi, Barbara d’Urso è rimasta fuori dalla TV per ben due anni. Le solite giustificazioni sul “palinsesto già pieno” non convincono più nessuno.

Anche Paola Perego, collega e amica, ha preso posizione: “L’hanno messa all’angolo senza ragioni. Mi schiero con lei per le ingiustizie che sta subendo. È impensabile che una professionista del suo calibro non lavori”.

Tra rumor e braccia di ferro tra Rai e Mediaset

Nei mesi scorsi sono circolate molte indiscrezioni su programmi Rai che avrebbero dovuto accogliere Barbara d’Urso, ma sempre con “ostacoli da superare”, quasi come se fosse sottoposta a un vero e proprio embargo televisivo.

Il recente annuncio di Dagospia conferma la sua presenza a Ballando con le Stelle, ma svela anche un quadro più complesso: “Si rompe la pax televisiva tra Rai e Mediaset”. Nonostante il tentativo di Pier Silvio Berlusconi di mantenere un accordo di “non belligeranza”, la Lega e Matteo Salvini hanno spinto per il ritorno di d’Urso in Rai, andando contro il no dell’amministratore delegato Giampaolo Rossi.

Il duello in pista: D’Urso vs Lucarelli

Una delle sfide più attese sarà quella con Selvaggia Lucarelli, giudice dello show e acerrima nemica di Barbara. Il loro precedente confronto, avvenuto quando la d’Urso fu “ballerina per una notte”, aveva già acceso molte scintille.

Impatto mediatico e sfide di share

La partecipazione di Barbara d’Urso è vista come una mossa strategica per aumentare lo share del sabato sera di Rai1, in diretta concorrenza con i programmi di Maria De Filippi su Canale 5, con cui i rapporti non sono mai stati semplici.

Il ritorno di Barbara fa quindi da spartiacque, rompendo la fragile pace televisiva e lanciando una nuova sfida tra i due colossi del piccolo schermo.