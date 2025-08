Mario Cusitore, ex corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne, ha deciso di rispondere alle tante domande dei fan su Instagram, svelando retroscena e riflessioni sul suo percorso televisivo che ha tanto appassionato il pubblico.

Molti i quesiti relativi alla sua esperienza nel programma e alla travagliata conoscenza con Ida, segnata da alti e bassi e da numerose segnalazioni sull'infedeltà dell'uomo. Alla domanda su quanto sia cresciuto dopo quest’esperienza, Cusitore ha risposto con sincerità: “Cresciuto? Beh, cambiato sicuramente. Le delusioni (e non amorose) ti cambiano sicuramente”.

Non è mancata la domanda diretta: “Se potessi, torneresti a corteggiare Ida?”. La risposta è arrivata secca e convinta: “Sì!”

E a chi gli ha chiesto quale sarebbe stata la sua reazione in caso di scelta da parte della tronista, l’ex corteggiatore ha confermato: “Ma perché hai dubbi? Ovviamente il mio era un Sì!”.

Mario Cusitore, in uno slancio di onestà, ha anche ammesso alcuni suoi errori: “Potevo gestire tutto in maniera diversa. Sì, ma a volte la verità è lì davanti ma è difficile credergli. Quindi sì, me ne pento!”.

E su cosa cambierebbe del suo percorso con Ida Platano, ha confessato: “L’ultima settimana”.

Inevitabile un riferimento ai due opinionisti del programma, Tina Cipollari e Gianni Sperti, spesso critici nei suoi confronti: “Loro fanno il loro lavoro. Non c’entrano nulla, anzi, a volte sono stati anche dalla mia parte".

In tanti hanno notato che Mario ha ripreso a seguire Ida sui social. A riguardo, lui ha spiegato: “Credo che non ci sia nulla di male nel farlo. Per me rimane SEMPRE speciale! E mi interessa se sta bene".

Infine, ha lasciato aperta una porta per il futuro: “Sono sicuro che io e Ida ci rivedremo!”.