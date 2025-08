Attimi di apprensione per Riccardo Guarnieri, uno dei volti più noti del Trono Over di Uomini e Donne. Nelle ultime ore, l’ex cavaliere è tornato al centro dell’attenzione non per vicende sentimentali – come accadeva spesso durante la sua lunga permanenza nel programma – ma per motivi di salute.

Tutto è cominciato quando Riccardo ha pubblicato una storia su Instagram che lo ritraeva in ospedale. L’immagine ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando la preoccupazione dei suoi numerosi follower. Inizialmente il diretto interessato non aveva fornito dettagli, lasciando spazio a dubbi e timori sulla sua condizione.

Solo in un secondo momento, Guarnieri ha deciso di rassicurare i fan con un messaggio pubblicato sui suoi canali social, in cui ha spiegato: “Voglio ringraziare tutte le persone che mi stanno scrivendo, siete in tantissimi. Rispondere a tutti è impossibile. Ho scoperto di avere un piccolo problema, ma per fortuna risolvibile”.

Le sue parole hanno tranquillizzato il pubblico, anche se l’ex volto di Uomini e Donne non è sceso nei dettagli della diagnosi. Quello che ha tenuto a precisare è che la situazione è sotto controllo e che non si tratta di nulla di grave.

Ma Guarnieri non ha risparmiato una frecciatina a chi, anche in momenti di difficoltà, non perde occasione per attaccarlo: “Grazie di cuore invece a quelle persone frustrate che anche in un piccolo momento di difficoltà trovano sempre il tempo di darti addosso e scrivere messaggi offensivi. Voglio dire che alla vostra malattia non ci sarà mai rimedio”.