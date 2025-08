Due giorni fa, durante l’evento Area Roma Pride* alle Terme di Caracalla, Paola Perego è stata ospite del format Fier3 e F3roce, intervistata da Alessio Marzilli. Tra momenti di gioco e leggerezza, non sono mancati spunti di riflessione e dichiarazioni importanti, soprattutto quando si è parlato di televisione e delle dinamiche che ne influenzano i protagonisti.

Al termine dell’intervista, nel gioco della torre che metteva davanti alla conduttrice i nomi dei suoi follower Instagram, Paola ha scelto Beyoncé, preferendola a Madonna e Britney Spears, motivando la scelta con il suo fascino e la sua giovinezza. Ma è stata la domanda riguardante Barbara d’Urso ed Elodie a rivelare il volto più serio della Perego.

“In questo caso scelgo Barbara d’Urso”, ha dichiarato con fermezza. “Per le cattiverie che le hanno fatto e le ingiustizie che sta subendo, quindi mi voglio schierare dalla sua parte. Perché non è giusto che una professionista come lei sia messa così all’angolo all’improvviso senza una ragione”.

Paola Perego ha voluto sottolineare come la televisione sia un mondo complesso, in cui dietro ogni programma c’è sempre un editore che impone una linea da seguire. Barbara d’Urso, ha spiegato, ha semplicemente fatto il suo lavoro seguendo quella linea, svolgendolo anche con grande professionalità. “È impensabile che una professionista come lei oggi non lavori”, ha aggiunto.

Una posizione netta e condivisibile quella di Paola, che non ha risparmiato una frecciatina agli editori che, secondo lei, hanno tradito la conduttrice, “mettendola all’angolo all’improvviso”.

Questo appoggio pubblico assume un significato particolare se si considera che Barbara d’Urso, negli ultimi due anni lontana dal piccolo schermo, si è affidata al manager Lucio Presta, che è anche il marito di Paola Perego. Un legame professionale e personale che lascia supporre come Paola conosca molto bene i retroscena delle scelte televisive.

Non è da escludere che questa presa di posizione arrivi anche in un momento delicato della carriera di Paola Perego, che nonostante diverse proposte per condurre La Talpa, è stata superata nella preferenza di Pier Silvio Berlusconi da Diletta Leotta.