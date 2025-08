Lo scorso 16 luglio Marco Carta ha dato il via al suo Fantasia Tour da Tricarico, in provincia di Matera, portando la sua musica e la sua energia ai fan in diverse città italiane. Tuttavia, ieri sera la data prevista a Porto Torres, in Sardegna, è stata improvvisamente annullata.

In mattinata, lo staff dell’artista aveva diffuso un comunicato ufficiale in cui si parlava di “ragioni inderogabili” che avevano costretto all’annullamento del concerto, senza però fornire ulteriori dettagli. Solo qualche ora più tardi è arrivata la notizia che ha fatto preoccupare i fan: Marco Carta aveva subito un malore e si trovava ricoverato presso l’Ospedale San Donato di Milano.

Le condizioni del cantante, vincitore di Amici e del Festival di Sanremo, sono attualmente stabili, ma lo staff medico ha ritenuto necessario trattenerlo in ospedale almeno fino a domani per precauzione, nonostante il cantante abbia cercato fino all’ultimo di non rinunciare all’esibizione. Il team di Marco Carta ha espresso gratitudine verso il personale medico per la pronta assistenza ricevuta e ha ringraziato anche il Comune di Porto Torres per la vicinanza dimostrata.

La data del concerto a Porto Torres sarà probabilmente riprogrammata entro la fine dell’estate, con lo staff dell’artista che sta già lavorando per trovare una nuova data che possa permettere a Marco Carta di tornare sul palco davanti al suo pubblico sardo, a cui ha voluto mandare un grande abbraccio e la promessa di una pronta guarigione. Intanto, resta confermata la prossima tappa del Fantasia Tour a Oliveto Lucano, in Basilicata, dove il cantante è atteso con grande attesa.

Il quotidiano Il Giornale ha riportato che il malore sarebbe avvenuto alcune ore prima del concerto, con il cantante che è stato costretto a recarsi al pronto soccorso per accertamenti, senza che le sue condizioni migliorassero in tempo per l’esibizione.

I fan di Marco Carta si stringono attorno al loro idolo, sperando in un rapido recupero e in un ritorno presto sui palchi italiani.