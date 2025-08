L’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello 2025 è alle stelle. Il reality show più longevo della televisione italiana si prepara a celebrare il suo 25° anniversario con una stagione che promette di riportare il format “alle origini” ma con qualche clamorosa sorpresa nel cast. Tra i nomi che stanno circolando con insistenza nelle ultime ore, spunta quello di Stefano Bettarini, in trattative – secondo le indiscrezioni – per un ruolo inedito e tutto da scoprire.

Una reunion che fa discutere: Bettarini e Ventura di nuovo insieme

La notizia ha fatto subito il giro del web: Bettarini potrebbe tornare in scena accanto a Simona Ventura, che sarà la conduttrice ufficiale di questa edizione speciale. I due, ex coniugi nella vita e già protagonisti di diverse esperienze televisive comuni, si ritroverebbero a condividere lo stesso palco professionale dopo anni di percorsi separati.

Se confermata, sarebbe una vera e propria “reunion televisiva” tra due volti storici della tv italiana, pronti a mettere da parte il passato per costruire un nuovo capitolo professionale sotto l’occhio vigile delle telecamere di Canale 5.

Il ruolo di Stefano Bettarini: inviato esterno

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, Bettarini non entrerà nella Casa come concorrente, bensì potrebbe ricoprire il ruolo di inviato esterno, una figura già sperimentata anni fa con successo da Marco Liorni. Un compito cruciale: fare da ponte tra il mondo esterno e la Casa, interagire con il pubblico, raccogliere reazioni e gestire momenti di tensione e suspense durante le dirette.

Sarebbe un ritorno in grande stile per Bettarini, che ha già alle spalle diverse esperienze nei reality, da concorrente a opinionista.

Grande Fratello 2025: le novità del format

La nuova edizione sarà un vero e proprio omaggio alla storia del programma, con alcuni cambiamenti importanti:

Durata ridotta a 100 giorni , con finale entro le festività natalizie

, con finale entro le festività natalizie Cast composto esclusivamente da concorrenti Nip , scelti attraverso casting in giro per l’Italia

, scelti attraverso casting in giro per l’Italia Format più intimo e autentico, lontano dagli eccessi delle ultime edizioni

L’obiettivo? Riavvicinare il pubblico delle origini e dare nuova linfa a un format che ha fatto la storia della televisione italiana.

Un passato televisivo che ritorna

Non sarebbe la prima volta che Ventura e Bettarini lavorano insieme dopo la fine del loro matrimonio. Già nel 2018 si erano ritrovati a Temptation Island Vip, con lei alla conduzione e lui nel ruolo di protagonista. La loro complicità televisiva è sempre stata uno degli elementi più commentati dal pubblico, e potrebbe nuovamente scaldare i cuori (e i social) degli spettatori del Grande Fratello.

Tutto ancora da confermare

Al momento né Mediaset né i diretti interessati hanno confermato ufficialmente la notizia. Ma il gossip corre veloce, e l’idea di rivedere Bettarini e Ventura insieme sotto i riflettori ha già acceso la curiosità di fan e addetti ai lavori.