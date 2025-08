Ida Platano è senza dubbio una delle protagoniste più amate e discusse degli ultimi anni di Uomini e Donne. La sua storia nel dating show di Maria De Filippi ha catturato il pubblico grazie a un mix di determinazione, passionalità e sincerità, caratteristiche che l’hanno resa una figura speciale nel panorama televisivo italiano.

Partita come dama del parterre over, Ida ha costruito relazioni importanti, prima con Riccardo Guarnieri e poi con Alessandro Vicinanza. Nonostante le storie non siano andate a buon fine, la sua personalità e il suo percorso l’hanno portata a diventare anche tronista, un ruolo che le ha dato modo di mostrare un lato più vulnerabile e sincero. La sua esperienza sul trono è stata intensa, segnata da alti e bassi, e dalla difficile ricerca dell’anima gemella, mai trovata fino alla fine del suo percorso.

Ma la forza di Ida va oltre la sua vita sentimentale e televisiva. Recentemente, la ex dama ha deciso di aprirsi con i suoi follower sui social, raccontando una battaglia personale che molti non conoscevano: la convivenza con il lipedema, una malattia cronica ancora poco nota, ma molto dolorosa e debilitante.

Cos’è il lipedema?

Il lipedema è una patologia cronica che colpisce prevalentemente le donne, caratterizzata da un accumulo anomalo di tessuto adiposo soprattutto su gambe, fianchi e talvolta braccia. Questo provoca gonfiore, dolore e una sensazione costante di pesantezza, che spesso viene confusa con problemi circolatori o semplici accumuli di grasso.

Il racconto di Ida

Ida ha spiegato di aver scoperto la malattia dopo una serie di visite mediche specialistiche, tra cui angiologo, flebologo e chirurgo plastico, oltre a controlli periodici con ecodoppler. Nonostante i dolori siano stati presenti fin da ragazzina, solo di recente le è stata diagnosticata correttamente la patologia.

La ex tronista ha raccontato in una serie di stories i sintomi che l’accompagnano da anni: dolori persistenti dalla mattina alla sera, pesantezza alle caviglie specialmente dopo camminate, noduli e avvallamenti al tatto, pelle fragile con presenza di capillari e vene dilatate. Ha sottolineato anche la delicatezza della pelle esposta al sole, che può peggiorare la situazione causando gonfiore e arrossamenti.

I sintomi più fastidiosi? Lividi improvvisi, pruriti intensi e crampi muscolari che spesso rendono difficile la quotidianità. Nonostante tutto, Ida non si è mai fermata e ha ribadito l’importanza di seguire un percorso di cure costante, sottolineando come i trattamenti debbano essere affrontati con costanza e pazienza per poter dare benefici concreti.

Un messaggio di speranza

Il messaggio di Ida Platano è un invito a non arrendersi di fronte alle difficoltà, a prendersi cura di sé stessi e a non sottovalutare i segnali del proprio corpo. Grazie alla sua testimonianza, molte donne che convivono con il lipedema si sentono finalmente rappresentate e meno sole.

Ida ha ricevuto moltissimi messaggi di solidarietà e supporto da parte dei fan, e con grande generosità ha condiviso la sua esperienza per sensibilizzare su una malattia ancora troppo spesso ignorata.