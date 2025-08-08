Venerdì 26 settembre prenderà il via la nuova edizione di Tale e Quale Show, il celebre varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno, il programma promette intrattenimento, trasformazioni sorprendenti e sfide tra vip… ma non senza polemiche.

Il cast ufficiale: tra ritorni e conferme

A partecipare alla nuova edizione saranno:

Le Donatella

Marina Maino

Pamela Petrarolo

Antonella Fiordelisi

Samuele Cavallo

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Beppe Quintale

A questi nomi si aggiungono Flavio Insinna, che farà coppia con Gabriele Cirilli, e Carmen Di Pietro, volti già noti al pubblico del programma.

Nadia Rinaldi sbotta sui social: “Meritocrazia zero”

L’annuncio del cast non è passato inosservato, soprattutto da chi sperava in un’edizione con volti nuovi. Tra le voci più critiche, quella dell’attrice Nadia Rinaldi, che si è sfogata su Instagram: “Ma perché ci convocate? Tanto è tutto pianificato. Ci si aspetta un po’ di rispetto dopo aver messo a servizio la professionalità trentennale. C’è amarezza, delusione e dispiacere. Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza”.

Solidarietà da Serena Grandi e Nina Soldano

Alla Rinaldi hanno fatto eco due colleghe e amiche, anch’esse deluse dalla mancata partecipazione al programma:

Serena Grandi : “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”.

: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino e soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”. Nina Soldano: “È sempre stato così ma ora è tutto, troppo esagerato”.

La contromossa di Carlo Conti: “imitatrici per una notte”?

Secondo quanto rivelato dal settimanale Oggi, Carlo Conti starebbe valutando l’introduzione di una nuova formula ispirata a Ballando con le Stelle, ovvero quella degli “imitatori per una notte”. In pratica, alcune guest star parteciperebbero a una sola puntata, offrendo un’imitazione speciale fuori gara.

I nomi più papabili? Proprio Nadia Rinaldi, Serena Grandi e Nina Soldano. Una mossa che sembra pensata per spegnere le polemiche e dare una ventata di novità al programma, criticato da alcuni per la scarsa freschezza del cast.

Dubbi e smentite: “Se è tutto vero? Dubito”

Nonostante le indiscrezioni, Davide Maggio ha gettato acqua sul fuoco, mostrando scetticismo su Twitter: “Se è tutto vero? Dubito”.