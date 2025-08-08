Ogni volta che si parla del ritorno di Barbara d’Urso in televisione esplode un’ondata di indiscrezioni, congetture e rumor. E anche la sua – ormai quasi certa – partecipazione a Ballando con le Stelle non ha fatto eccezione. Per settimane i media italiani hanno oscillato tra conferme e smentite sulla presenza di Carmelita nello show di Milly Carlucci, riportando anche presunti malumori interni ai vertici di Mediaset e coinvolgimenti politici, con figure di rilievo di Lega e Forza Italia che, secondo alcuni, si sarebbero “sfidati” sul ritorno in video della conduttrice.

Mercoledì scorso Dagospia ha lanciato l’indiscrezione definitiva: Barbara d’Urso ci sarà a Ballando, parlando anche di una rottura della cosiddetta “pax televisiva” tra Rai e Mediaset, e facendo riferimento a possibili tensioni con Pier Silvio Berlusconi.

Nelle ultime 24 ore, nuovi dettagli interessanti sono emersi a sostegno di questa tesi.

Affari Italiani: “La D’Urso scenderà in pista”

Non è più solo Dagospia a sostenerlo: anche Affari Italiani ha confermato la presenza della conduttrice nello show del sabato sera di Rai 1. Secondo quanto riportato dalla rubrica Hit, dopo un periodo di incertezza, la Rai avrebbe dato il via libera definitivo al reclutamento di Barbara, fortemente voluto in particolare dopo il grande successo de La Ruota della Fortuna su Canale 5, che – pare – avrebbe infastidito più di qualcuno a Viale Mazzini.

Il successo del game show condotto da Gerry Scotti ha spinto i vertici Rai a reagire rapidamente, tanto da anticipare anche il ritorno di Stefano De Martino con Affari Tuoi.

Milly Carlucci cercava un nome forte: e la Rai ha detto sì

Dietro le quinte, però, c’è anche una motivazione più pragmatica. Secondo Affari Italiani, negli ultimi giorni Milly Carlucci avrebbe espresso alla Rai le difficoltà nel chiudere il cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, sottolineando la necessità di un nome di peso per attirare il grande pubblico. E chi meglio di Barbara d’Urso, da sempre polarizzante ma capace di accendere l’interesse mediatico?

Ecco quanto riportato: “Secondo quanto ci risulta, la svolta sarebbe arrivata pochi giorni fa quando Milly avrebbe chiesto alla Rai di dare semaforo verde per l’ingaggio di Barbara per Ballando, dopo che il cast del programma faticava a chiudersi per svariati motivi. Occorreva un nome forte e la D’Urso lo è. Qualcuno ci vede sotto la politica, ma è molto più semplicemente una questione di share, come quasi tutto in tv”.

Al momento, l’ultimo ostacolo resta la trattativa economica tra Barbara d’Urso e Ballandi, la società di produzione del programma.

Un colpo da maestro per Milly e la Rai?

La ricostruzione di Hit appare oggi la più credibile. Da sempre Milly Carlucci ha puntato su cast stellari con personaggi in grado di fare da traino al programma. Negli anni sono saliti in pista nomi come Wanda Nara, Federica Pellegrini, Simona Ventura, Lino Banfi e Iva Zanicchi. Quest’anno, però, mancava ancora il nome forte, quello in grado di catalizzare l’attenzione del pubblico generalista.

E forse è proprio questo il ruolo che la Rai ha deciso di affidare a Barbara d’Urso: riportarla in prima serata per contrastare la concorrenza, facendo leva sulla sua innegabile forza mediatica.

Se la trattativa economica andrà a buon fine, potremmo vedere Carmelita scendere in pista già da fine settembre, direttamente dall’Auditorium del Foro Italico. Un ritorno attesissimo, che promette di far discutere… e probabilmente, anche alzare lo share.