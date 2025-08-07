A un soffio dal traguardo dei 60 anni, Lorella Cuccarini si è raccontata in una toccante intervista al Corriere della Sera, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita privata, senza risparmiarsi qualche retroscena inedito.

“La più amata dagli italiani”: un'etichetta ingombrante

Tra i primi argomenti affrontati, Lorella ha parlato del celebre titolo che l’ha accompagnata per anni, “La più amata dagli italiani”: “Non l’ho mai preso troppo sul serio, anzi la mia paura era che la gente pensasse che ci credevo davvero. L’ansia l’avevo già di mio. Ora sono più leggera, mi voglio più bene”.

I colleghi storici: aneddoti e affetto

Non poteva mancare un tuffo nel passato televisivo, con i ricordi legati ai colleghi con cui ha condiviso il palcoscenico:

Marco Columbro : “Un fratello. Che litigate dietro le quinte di Buona Domenica . (Ride) Mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria, eravamo come due bambini dell’asilo, competitivi al massimo. Poi a cena insieme era tutto dimenticato.”

: “Un fratello. Che litigate dietro le quinte di . (Ride) Mi accusava di barare nei giochi, di avere corrotto la giuria, eravamo come due bambini dell’asilo, competitivi al massimo. Poi a cena insieme era tutto dimenticato.” Gianni Morandi : “Gli voglio un sacco di bene. A Sanremo 2023 , mentre scendevo dalle scale, ha esclamato: ‘Però! Ammazza che bomba Lorella Cuccarini ’.”

: “Gli voglio un sacco di bene. A , mentre scendevo dalle scale, ha esclamato: ‘Però! Ammazza che bomba ’.” Cristian De Sica: “Ne Lo zio d’America dovevano metterci a letto insieme, che imbarazzo. Non vedevamo l’ora di finire.”

I contrasti con alcune colleghe

Lorella Cuccarini non ha nascosto nemmeno qualche incomprensione avuta con altre protagoniste dello spettacolo italiano:

Alba Parietti : “Conduceva il Dopofestival e ci fu qualche screzio. Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’.”

: “Conduceva il e ci fu qualche screzio. Fu indelicata, fece polemica sui giornali per ribadire che eravamo due primedonne alla pari. Ci restai male: ‘Alba, se hai un problema con me, parliamone tra noi’.” Heather Parisi: “Cosa le ho fatto? Assolutamente niente. Il mio peccato originale è stato avere preso il suo posto a Fantastico 6. Pippo Baudo le offrì di farlo con me, rifiutò. ‘Mai con una ballerina di fila. O io o lei’. E Baudo scelse me.”

Vita privata lontano dai riflettori

Molto riservata sulla sua sfera personale, Lorella è da sempre legata al marito e non ha mai cercato visibilità attraverso gossip o scandali: “Una volta mi hanno ‘fidanzato’ con mio fratello, un’altra con un mio amico. I vocali per fortuna ai tempi non c’erano. I paparazzi non mi seguono più, hanno capito che non c’è trippa per gatti.

E con un tocco ironico ha raccontato: “Però un mio topless valeva 150 milioni di lire, mi dissero. E Playboy me ne offrì 80 per posare senza veli. Berlusconi scherzando disse che ero l’unica donna senza tette che lavorava per lui”.

Rinascita con Amici e zero invidie

Infine, la Cuccarini ha parlato del presente e del suo rinnovato rapporto con il pubblico, grazie alla partecipazione al talent Amici: “No, non invidio nessuna. Mi piace vedere come lavorano gli altri. Certo mi sarebbe piaciuto avere un decimo della voce di Giorgia. Amici? Ho trovato un pubblico che mi scopre ora. È stato come rinascere e ricominciare”.