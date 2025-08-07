Sabato 27 settembre 2025 prenderà ufficialmente il via la nuova edizione di Ballando con le stelle, il celebre show di danza che da vent’anni appassiona il pubblico italiano. L’attesa è alle stelle e, piano piano, sta emergendo il cast dei vip che si sfideranno nella gara di ballo più amata della televisione.

I primi nomi confermati

Fino a questo momento, tra i concorrenti già annunciati troviamo Marcella Bella, la celebre cantante, Andrea Delogu, nota conduttrice e attrice, il rapper Rosa Chemical e Maurizio Ferrini, alias La Signora Coriandoli.

L’attesa per Barbara d’Urso

Secondo un’indiscrezione riportata da Dagospia, molto presto potrebbe essere ufficializzata anche la partecipazione di Barbara d’Urso (ne abbiamo parlato QUI). La conduttrice, da tempo corteggiata da Milly Carlucci, aveva già preso parte nel 2024 come “ballerina per una notte”, lasciando i fan sperare in un coinvolgimento più stabile. La sua presenza nel cast sarebbe una delle grandi sorprese di questa edizione.

Le parole di Milly Carlucci: vent’anni di sorprese

In un’intervista rilasciata a Il Tempo, la padrona di casa Milly Carlucci ha anticipato alcune novità legate ai ballerini vip che vedremo nelle prossime puntate. “Il programma compie vent’anni. Sarà un susseguirsi di grandi sorprese, lavoriamo per stupirvi. […] Il cast è a mio avviso l’elemento più importante e che puntualmente modifica la storia del mio programma. Chiaramente, proprio in questa occasione gli stiamo dedicando una cura particolare”, ha dichiarato la conduttrice, confermando un’edizione all’insegna dell’innovazione e della qualità.

Cosa aspettarsi e quando scoprire i nuovi concorrenti

Per ora, però, i dettagli sugli altri volti noti restano top secret. Per scoprire chi altro si unirà alla gara, bisognerà seguire le indiscrezioni online e soprattutto tenere d’occhio i canali social ufficiali di Ballando con le stelle, che nelle prossime settimane pubblicheranno nuovi contenuti e anticipazioni.