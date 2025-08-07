Nei giorni scorsi i fan di Marco Carta sono stati molto preoccupati a causa del malore che ha colpito il cantante sardo, costringendolo a un ricovero ospedaliero e all’annullamento del concerto previsto a Porto Torres. Ora, per la prima volta, Marco Carta si è espresso personalmente sulle sue condizioni di salute, rassicurando tutti.

Come sta Marco Carta dopo il ricovero

Dopo alcuni giorni di silenzio e tante preoccupazioni, è stato lo stesso Marco Carta a intervenire tramite Instagram, spiegando di trovarsi finalmente a casa, in una fase di netta ripresa. “Sto molto meglio e ho tanta voglia di recuperare”, ha scritto il cantante.

La sua ultima apparizione pubblica risale al 2 agosto durante la festa di Radio Bella & Monella a Rosolina Mare (Rovigo), dove sembrava stare bene. Poche ore dopo, però, è stato colpito da un malore improvviso:

“Stavo benissimo, ero con voi e andava tutto bene. La notte stavo dormendo e mi sono svegliato intorno alle 3 e lì è cominciato il guaio”, ha raccontato. “Sono stato malissimo, avevo dolori fortissimi”.

Precedenti problemi di salute e il viaggio a Milano

La situazione è risultata più delicata a causa di un precedente intervento chirurgico subito nel 2018 per un’ulcera allo stomaco. “Per quell’operazione subita diversi anni fa alcuni miei organi sono molto delicati, quindi il dolore era molto forte”, ha spiegato Marco Carta.

A causa di ciò, preoccupato per le sue condizioni, ha deciso di recarsi a Milano, affrontando un viaggio che ha definito “doloroso, lungo e difficile”. All’ospedale San Donato è stato visitato e gli è stato comunicato che non avrebbe potuto tenere il concerto previsto il 3 agosto a Porto Torres. “Non puoi perché sei in pericolo”, gli hanno detto i medici.

Il ricovero e la terapia

Marco Carta è stato così trattenuto in osservazione per 24 ore, durante le quali ha iniziato una terapia antibiotica che sta ancora seguendo. Dopo le dimissioni, è potuto tornare a casa per proseguire il recupero.

Il ringraziamento e la speranza per i prossimi live

Il cantante ha voluto ringraziare medici, fan e organizzatori: “Ringrazio tutti: i medici, i fan, gli organizzatori di Porto Torres per la comprensione. Stiamo cercando di riprogrammare la data, spero. Il Solo Fantasia Tour è salvo, le altre date si faranno, mi serve ancora qualche giorno di recupero, per fortuna ce l’ho”.

Ha infine espresso gratitudine per il sostegno ricevuto: “Mi sono sentito visto, voluto bene, amato. Grazie”.