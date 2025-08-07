Dopo un finale di stagione che aveva lasciato spazio a dubbi e incertezze — "Non sappiamo se e quando torneremo", aveva detto Milo Infante — arriva la conferma tanto attesa: Ore 14 Sera, lo spin-off in prima serata del popolare programma pomeridiano di Rai 2, tornerà in onda da giovedì 11 settembre.

A riportare la notizia è il portale DavideMaggio.it, che anticipa non solo il ritorno del programma, ma anche un significativo potenziamento della sua presenza in palinsesto. Dopo gli ottimi ascolti registrati nella prima edizione — con una media del 7.9% di share — Ore 14 Sera tornerà con almeno otto nuove puntate in autunno, con la possibilità di proseguire fino a dicembre, arrivando a dodici prime serate, a seconda delle risorse disponibili.

Il ritorno in onda si inserisce nella settimana di riavvio della programmazione Rai, con Ore 14 (versione quotidiana) atteso per lunedì 8 settembre. Un doppio appuntamento che conferma la centralità di Milo Infante nel racconto della cronaca e dell’attualità sulla seconda rete del servizio pubblico.

Ma non finisce qui: secondo quanto riferisce ancora DavideMaggio.it, sarebbe già prevista anche una nuova edizione di Ore 14 Sera per il 2026, in programma a marzo, quando il palinsesto tornerà alla normalità dopo le Olimpiadi invernali e il Festival di Sanremo.