In queste settimane Milly Carlucci sta svelando, giorno dopo giorno, il cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Tra i nomi confermati c’è sicuramente Barbara d’Urso, mentre spicca l’assenza di Giuseppe Cruciani, speaker radiofonico noto per il programma La Zanzara.

Il rifiuto di Giuseppe Cruciani e l’offerta “stratosferica”

Secondo quanto riportato da MowMag, il conduttore avrebbe ricevuto un’offerta a “sei zeri” — una cifra davvero importante — per partecipare al dance show di Rai 1. Tuttavia, Cruciani avrebbe risposto con un netto “no grazie”. A far discutere è il motivo dietro questa decisione, che sembra legato a un attrito con una delle giudici dello show.

Selvaggia Lucarelli: il nodo dietro la mancata partecipazione

Il mistero sul nome della giurata con cui c’è attrito è stato inizialmente taciuto, ma a rivelarlo è stata la stessa pagina Instagram di MowMag (poi ha rimosso il post). Si tratta di Selvaggia Lucarelli, nota per le sue critiche al conduttore de La Zanzara.

MowMag ha spiegato che la Rai sperava proprio in un confronto acceso tra i due durante lo show per aumentare l’interesse del pubblico, ma Cruciani ha deciso di non alimentare questa polemica. Anzi, viene descritto come un uomo di destra che preferisce non entrare in scontri pubblici con la Lucarelli.

Polemiche e nuovi ingressi: Marcella Bella e il futuro di Ballando

Anche se non vedremo Giuseppe Cruciani in pista, le polemiche non mancheranno. Nelle ultime ore è stata annunciata la partecipazione di Marcella Bella, altra presenza che promette scintille nella prossima edizione.

Con la conferma di Barbara d’Urso e altri volti noti, Ballando con le Stelle 2025 si preannuncia come un’edizione molto vivace, fatta di talento, danza e inevitabilmente qualche battibecco dietro le quinte.