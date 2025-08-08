Negli ultimi giorni si è parlato insistentemente della possibile partecipazione di Francesca Fagnani alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, il celebre dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Alcune indiscrezioni, arrivate fino al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi, davano ormai per certa la presenza della giornalista e conduttrice di Belve nel cast. Ma come stanno davvero le cose?

Il rumor: Fagnani pronta a scendere in pista?

Secondo le voci trapelate, Francesca Fagnani sarebbe stata pronta a mettersi in gioco e a mostrare il suo lato inedito di ballerina. Un’indiscrezione che ha fatto rapidamente il giro del web, soprattutto considerando che Milly Carlucci sembra voler sorprendere il pubblico con un cast stellare.

Dopo i nomi già confermati, come La Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella e Francesca Fialdini, si parlava anche con insistenza di Barbara d’Urso e – appunto – della Fagnani.

La smentita: “Non partecipo, non sono interessata”

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata. In una conversazione con Roberto Alessi, Francesca Fagnani ha smentito categoricamente le voci sulla sua partecipazione a Ballando con le Stelle. "Mi è già stato chiesto in passato, ma non sono affatto intenzionata a partecipare", avrebbe detto la conduttrice al direttore di Novella 2000.Nonostante il suo nome torni ciclicamente nei pronostici dei reality o dei programmi in prima serata, la giornalista non ha alcuna intenzione di cimentarsi nel ballo in televisione.

Nessuna pista da ballo per la conduttrice di Belve

Dunque, nonostante il grande interesse mediatico e il fascino che potrebbe esercitare su un pubblico curioso di vederla in una veste completamente diversa, Francesca Fagnani resterà fuori dal cast della prossima edizione di Ballando con le Stelle.