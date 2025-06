Marina La Rosa è stata tra le protagoniste della prima storica edizione del Grande Fratello, trasmessa nel 2000. Poi, l’ex gieffina è arrivata seconda a L’Isola dei Famosi, ha partecipato a La Talpa ed è spesso ospite di salotti televisivi come Pomeriggio Cinque. Ma nel suo futuro potrebbe esserci un altro reality?

Ai microfoni di SuperGuidaTv, Marina La Rosa ha riconosciuto l’importanza cruciale che ha avuto il GF nella sua carriera, ma al contempo ha dichiarato che tra i suoi piani al momento non c’è quello di rientrare nella Casa: “Ovviamente io sono molto grata al Grande Fratello. Quell’esperienza mi ha dato tantissimo, sono passati 25 anni ed è interessante perché comunque, nonostante sia passato del tempo sono rimasta un volto iconico del programma. Mi ha dato la possibilità di fare dei lavori bellissimi, di conoscere tantissime persone interessanti e se non l’avessi fatto sicuramente è un’esperienza che farei. Rifarlo oggi sarebbe un’altra cosa, sarebbe prendere parte ad un programma completamente diverso e in questo momento non ci ho pensato, non è nei miei programmi”.

Marina ha però detto che le piacerebbe partecipare a Ballando con le Stelle, ma che fino ad ora non è stato possibile per la famosa regola di Milly Carlucci, ovvero quella di non arruolare personaggi usciti dai reality show: “Se c’è è un programma che farei molto volentieri ed è Ballando Con le Stelle, lì andrei davvero. Però purtroppo però non mi vogliono, c’è una regola che tutti sappiamo. Le persone che hanno fatto altri reality non possono fare quel programma e vabbè lo accettiamo, ho anche altri progetti, però io lo farei ben volentieri”.