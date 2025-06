Nei giorni scorsi, Can Yaman è tornato nuovamente al centro del gossip. Sul profilo Instagram di un beach club di Castel Volturno, località del Litorale Domizio, è stato pubblicato un collage di foto, e tra queste si vede anche il divo turco in compagnia di una ragazza girata di spalle. Grazie al tag è stato però possibile risalire all’identità della donna in questione: si tratta della dj e produttrice nota come Sara Bluma.

Nella giornata di ieri, Can è uscito definitivamente allo scoperto. Lui e la sua nuova fiamma sono apparsi fianco a fianco all’Italian Global Series Festival, evento in corso a Rimini e Riccione fino al 28 giugno.

Chi è Sara Bluma, la nuova fiamma di Can Yaman

Sara Bluma, all’anagrafe Sara Chichani, è un volto noto del panorama clubbing europeo. Nata da famiglia di origini algerine, ha iniziato giovanissima la sua carriera a Ibiza, esibendosi nei locali più noti dell’isola. Con il tempo ha creato Boudoir, format che unisce musica elettronica, burlesque e cabaret, pensato per un pubblico adulto e fuori dai canoni mainstream. Nel 2022 ha pubblicato il suo primo album, Teenage Dream, e da allora il suo nome è cresciuto nel circuito dei festival e dei club.

La vita privata di Can Yaman è stata spesso al centro del gossip in questi anni. Dopo aver negato di aver avuto una relazione segreta con Demet Ozdemir, sua collega sul set della fiction DayDreamer - Le ali del sogno, l’attore turco ha avuto una storia d’amore con Diletta Leotta. Ma non solo. Si è parlato per diverso tempo di un suo possibile flirt con Francesca Chillemi, con la quale ha condiviso il set della fiction Viola come il mare. Le prime voci al riguardo risalgono al novembre 2021, quando il settimanale Chi pubblicò alcune foto dei due mentre uscivano insieme dallo stesso appartamento di Roma. In seguito, i due attori hanno smentito, sottolineando che tra loro c'è esclusivamente un'amicizia.