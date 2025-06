Negli ultimi mesi Belen Rodriguez è tornata prepotentemente al centro del gossip. Dalla presunta discussone con il cognato Ignazio Moser, passando per il gelo nel rapporto con sua sorella Cecilia. Ma non solo. Pare, infatti, che adesso ci sia della tensione tra la showgirl argentina e una sua collega, che sembra essere molto vicina al suo ex compagno.

La scorsa settimana, Gabriele Parpiglia ha rivelato che Antonino Spinalbese starebbe frequentando Elena Barolo, conosciuta durante The Couple. Nella sua nuova rubrica Chicchi di Gossip, il noto giornalista ha poi lanciato un’altra indiscrezione che riguarda proprio la Barolo e Belen. Pare che tra le due ci sia un po’ di tensione, tanto che la Rodriguez di recente avrebbe addirittura evitato un incontro con l’ex velina di Striscia la Notizia: “Belen evita la Barolo. Elena pochi giorni fa, è andata da Antonino per sistemarsi i capelli e poco dopo è arrivata Belen, che però non ha voluto incrociare l’ex velina ma ha preferito tornare in un altro momento. Chi era presente durante il “quasi” incontro ha descritto la Rodriguez molto nervosa. Come mai? In tutta risposta la Barolo, non appena saputo il fatto, ha postato una storia ammiccante con Spinalbese”.