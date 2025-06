Un ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia è sparito dalla tv, e non per sua scelta. Stiamo parlando di Luca Salatino, chef ed ex tronista di Uomini e Donne, che decise di ritirarsi con largo anticipo dal reality show perché sentiva troppo la mancanza dell’allora fidanzata, Soraia Ceruti, con la quale la relazione è poi giunta al capolinea.

A distanza di oltre due anni, l’ex vippone è tornato a far parlare per uno sfogo pubblicato su Instagram in cui ha rivelato di aver perso molte amicizie pregresse proprio a causa del GF e di Uomini e Donne. Salatino ha raccontato di come la partecipazione a certi programmi televisivi abbia cambiato il suo rapporto con alcune persone che conosceva prima di diventare un volto noto, e che si sarebbero allontanate da lui. C’è chi ha tolto un segui, chi ha smesso di salutarlo e chi semplicemente è sparito dalla sua vita.

“Io mi metto sempre in discussione, mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa – ha scritto Luca -. Perché avere la coscienza pulita non vuol dire essere perfetti. Magari qualche colpa ce l’ho pure io, può essere. Però sai cosa? La vita ti insegna che chi ti vuole bene davvero non sparisce proprio nei momenti in cui servirebbe di più. Ecco perché oggi non sento il bisogno di dare spiegazioni. Perché quando ero io ad averne bisogno, con il cuore a pezzi e la testa piena di dubbi, mi pare che non ci fosse nessuno. Non ho ricevuto una chiamata, una mano tesa, neanche un ‘come stai’. Eppure io, per tutti, ci sono sempre stato”.