Sono stati di agenti del reparto Volanti a rintracciare Manuel Petrarolo, fratello di Pamela Petrarolo, ex volto di Non è la Rai e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello. “La famiglia non aveva più sue notizie da circa due anni – si legge su Il Messaggero -, e da una settimana anche la giustizia ne aveva perso ogni traccia: indagato per il furto di una macchina, lo scorso 9 giugno erano stati disposti a suo carico gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Ma si era reso irreperibile”.

Lo scorso martedì, il 35enne era stato fermato per un ordinario controllo poco distante da piazza Pino Pascali, nel quartiere Quarticciolo di Roma. “Durante gli accertamenti degli agenti del primo nucleo è emerso che alcuni giorni fa, al termine di una maxi inchiesta dei reparti Falchi e polizia Stradale, erano stati ordinati i domiciliari con tanto in attesa di essere ascoltato dal gip – scrive il quotidiano -. E invece, non era stato possibile procedere perché, all'indirizzo che aveva indicato, non aveva risposto nessuno. Poi la svolta martedì sera quando i poliziotti lo hanno intercettato a bordo di una macchina a noleggio”.

Manuel Petrarolo risulta al momento indagato per il furto di una macchina utilizzata poi da una banda di rapinatori che ha messo a segno rapine a raffica - almeno sette nel mese di maggio - tra i quartieri San Basilio e Pietralata. “Il gip aveva disposto la misura coercitiva in attesa dell'interrogatorio di garanzia – si legge ancora su Il Messaggero -. Dopo essere stato fermato e identificato, agli agenti il 35enne avrebbe fornito l'indirizzo di casa dei genitori, avvisati dunque del ritrovamento. È stato poi trasferito in una seconda abitazione, al Quarticciolo, dove da ieri sta scontando gli arresti domiciliari”.

Pamela Petrarolo: "Voglio lanciare un messaggio a mio fratello"

Dopo l’ospitata a La Volta Buona della scorsa settimana, Pamela Petrarolo è tornata da Caterina Balivo per aggiornare sulla situazione relativa a suo fratello Manuel: “Siamo felici che sia vivo, ma sappiamo di non poterlo riabbracciare. Mia madre ha detto 'è come se mio figlio fosse scomparso per la seconda volta', e quindi lei in questo momento comunque è molto nervosa… Siamo sollevati che stia bene, ma anche rimanere appesi ad una verità che non conosciamo, da mamma lei elabora cosa anche più gravi. Noi mettiamo in dubbio le cose che lui dice, perché è scomparso per due anni e mezzo. Noi abbiamo scoperto dell'arresto dai giornali, non ci hanno detto nulla [...] Provo a lanciare un messaggio a mio fratello, nel caso ci stesse guardando, se riesci tramite qualcuno a fare una telefonata e a tranquillizzare la mamma, o di farci avere delle notizie. Perché prima di sapere tutto ti vogliamo vedere e riabbracciare".