Negli ultimi tempi molte star, sia italiane che internazionali, stanno rivedendo il loro rapporto con la chirurgia estetica, scegliendo di mettere un punto agli eccessi e abbracciare un’immagine più naturale. Tra queste, c’è anche Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, nonché ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

La nota influencer ha recentemente condiviso con i suoi follower di Instagram un momento importante del suo percorso: la scelta di sottoporsi alla ialuronidasi per rimuovere definitivamente il filler alle labbra. La ialuronidasi è un trattamento che dissolve l’acido ialuronico utilizzato nei filler, eliminandolo completamente. “Il dottor Gardellini ci ha messo una vita a convincermi”, ha raccontato Sophie, spiegando che la procedura è piuttosto fastidiosa e provoca un forte bruciore e gonfiore per alcuni giorni, ma che il risultato finale la rende davvero felice. “Ne ho fatte due sedute per togliere tutto, tutto, tutto”, ha aggiunto, confermando la sua volontà di non tornare più indietro.

Ma Sophie non parla solo di estetica. La giovane mamma, che ha avuto Céline Blue dalla turbolenta relazione con l’ex gieffino Alessandro Basciano, ha rivelato anche i suoi sogni futuri riguardo alla famiglia: “Ho sempre desiderato una figlia femmina, proprio come Céline. Ora come ora no, voglio dedicarmi a lei e a me, ma in futuro, verso i trent’anni, mi piacerebbe avere un maschietto”.

Sophie ha voluto anche affrontare un tema delicato che tocca molti giovani: l’acne e il disagio legato all’aspetto della pelle. Con grande sensibilità ha raccontato la sua esperienza personale, esprimendo empatia verso chi soffre per questo problema: “So cosa vuol dire svegliarsi ogni giorno sperando che la pelle migliori, evitare gli specchi, cercare la luce giusta per sembrare ‘più a posto’. Un anno fa ero intrappolata in quella sensazione di disagio, ma ho capito che l’acne è solo una condizione, non definisce chi siamo o il nostro valore. La pelle cambia, guarisce, a volte si ribella, ma non ci rende meno degne di essere amate, soprattutto da noi stesse”.