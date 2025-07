Nelle ultime ore è diventato virale un video che ritrae Lorenzo Spolverato, uno dei volti più discussi dell’ultima edizione del Grande Fratello, mentre pranza in un ristorante accompagnato da un bodyguard. La clip ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti dei social, dando il via a un acceso dibattito.

Il percorso di Lorenzo all’interno della casa più famosa d’Italia è stato segnato soprattutto dalla sua turbolenta relazione con Shaila Gatta. I due hanno vissuto momenti di grande passione alternati a discussioni e incomprensioni, culminate durante la finale quando Shaila, dopo essere stata eliminata, è rientrata nella casa per chiudere definitivamente la loro storia. Un gesto che ha sorpreso tutti e ha lasciato Lorenzo senza parole.

Dopo la conclusione del reality, entrambi hanno scelto di voltare pagina, concentrandosi sulle rispettive carriere: Spolverato nel mondo della moda e della televisione, la Gatta nel suo percorso artistico e professionale.

Proprio in questo contesto è arrivato il video che ha acceso le polemiche. In rete si vede Lorenzo accompagnato da una scorta privata durante un pranzo, un dettaglio che ha spaccato in due il pubblico online. Da un lato, c’è chi ha preso la scena con leggerezza e ironia; dall’altro, invece, molti hanno criticato l’ex gieffino, accusandolo di voler mostrarsi in una luce poco autentica.

Al momento, Lorenzo Spolverato non ha rilasciato dichiarazioni sull’accaduto, preferendo mantenere il riserbo. Intanto, non mancano voci che parlano di nuovi progetti televisivi all’orizzonte per lui, che potrebbe tornare presto sotto i riflettori.

Il caso del video con il bodyguard dimostra ancora una volta come la vita dei protagonisti del Grande Fratello continui a far discutere anche dopo la fine del programma, alimentando curiosità e polemiche sul web.