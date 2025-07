A venticinque anni esatti dal suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia, Cristina Plevani potrebbe tornare da protagonista al Grande Fratello. Non come concorrente, ma come opinionista della prima edizione firmata da Simona Ventura, in onda su Canale 5 a partire dal prossimo autunno.

La notizia arriva dal portale BlogTvItaliana.it, che rivela un’indiscrezione tanto clamorosa quanto suggestiva: nei giorni scorsi ci sarebbe stato un incontro informale tra alcuni manager Mediaset e la vincitrice della primissima edizione del reality. Il confronto, avvenuto a Cologno Monzese, avrebbe avuto come oggetto proprio una possibile partecipazione della Plevani nel ruolo di opinionista.

Il ritorno alle origini

Il nome di Cristina Plevani è fortemente legato al DNA del Grande Fratello. Il suo trionfo nel 2000 è stato un evento epocale nella storia della televisione italiana, e la sua figura è diventata negli anni un simbolo di autenticità e spontaneità. Un valore che, secondo le nuove linee guida volute da Pier Silvio Berlusconi, è destinato a tornare centrale in questa nuova stagione del reality.

Per questo motivo, secondo alcune fonti, la proposta avrebbe ricevuto anche l’approvazione di Simona Ventura, che recentemente ha tifato per Cristina durante L’Isola dei Famosi 2025, dove la ex bagnina è tornata sorprendentemente alla ribalta, conquistando la simpatia del pubblico e la vittoria.

Il “no” a Zorzi e il profilo ideale

Tra i nomi inizialmente proposti per il ruolo di opinionista c’era anche quello di Tommaso Zorzi, ma la sua immagine risulta ancora troppo legata al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Una presenza che avrebbe forse stonato con la nuova narrazione voluta da Mediaset, incentrata su un ritorno alle radici del format originale.

Da qui l’idea di riportare in scena Cristina Plevani, il cui percorso televisivo è rimasto ancorato alla versione più “vera” e meno spettacolarizzata del reality.

Marina La Rosa al suo fianco?

L’eventuale coinvolgimento di Cristina Plevani ha riacceso nei fan anche una suggestione affascinante: e se tornasse anche Marina La Rosa, la “gatta morta” della prima edizione, storica rivale e al tempo stesso complemento perfetto di Cristina? Un duo capace di garantire pepe, dualismo e nostalgia, e di incarnare perfettamente quello “spirito originario” che Mediaset sembra voler recuperare.

Una trattativa facile?

Se la trattativa è davvero in corso, come sembra dalle indiscrezioni, potrebbe chiudersi senza troppe difficoltà. In più occasioni, Cristina ha dichiarato di voler tornare in TV proprio in quel ruolo. In un’intervista a Il Giorno aveva affermato:

“Cosa mi piacerebbe fare ora? L’opinionista in qualche trasmissione, magari proprio al Grande Fratello”.

La palla ora passa a Mediaset. Il pubblico, nel frattempo, osserva con curiosità e un pizzico di nostalgia. Un ritorno di Cristina (e magari anche di Marina) sarebbe un vero colpo di scena per i fan di lunga data e una mossa coerente con la nuova linea editoriale della rete.