Antonella Fiordelisi è una concorrente ufficiale della nuova edizione di Tale e Quale Show. Dopo l’annuncio del cast da parte di Carlo Conti, l’influencer campana, già protagonista di reality come il Grande Fratello e Pechino Express, ha palesato con un post su Instagram tutta la sua felicità per la possibilità di partecipare al talent show di Rai Uno.

“Non so da dove partire… è tutto vero. Sarò nel cast di Tale e Quale Show. Ci sono momenti che ti fermano il cuore. Per me questo è uno di quelli. Non è solo un programma. È un traguardo che arriva dopo quasi tre anni in cui ho scelto di cambiare tutto. Ho fatto silenzio quando era più facile rispondere. Ho messo da parte la leggerezza e ho scelto di studiare, imparare e crescere. Ho lavorato in silenzio per crescere e per meritare occasioni come questa. E oggi questa possibilità è la risposta. Un piccolo grande segno che quando ci credi, e ci lavori, qualcosa arriva.

Grazie di cuore a Carlo Conti e alla Rai per questa fiducia enorme. Grazie a chi mi ha sostenuta anche quando era più facile giudicare o scappare.

Grazie a chi mi ha guardato da lontano senza capire: mi avete dato forza. Spero di farvi divertire e di emozionarvi, ma più di tutto spero di portarvi un pezzetto del mio percorso, diverso da quello che vi aspettate”.

