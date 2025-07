Con un semplice post su Instagram, Carlo Conti ha ufficializzato il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai 1 che continua a conquistare il pubblico con imitazioni improbabili, trasformazioni spettacolari e momenti di puro intrattenimento.

Anche quest’anno il programma si preannuncia scoppiettante, grazie a una selezione di concorrenti che mescola volti noti della TV, star dei social e ritorni dal sapore già cult.

Ritorni che fanno rumore

A saltare subito all’occhio è la presenza di Carmen Di Pietro, che tornerà in gara come “ripetente” dopo le iconiche e spesso virali esibizioni della scorsa edizione. Una scelta che fa discutere ma che, senza dubbio, punta a garantire spettacolo e divertimento.

Accanto a lei torna anche Gabriele Cirilli, ormai istituzione del programma: questa sarà la sua decima partecipazione in quindici edizioni. Ma la vera sorpresa è la coppia inedita che forma quest’anno: Cirilli si esibirà insieme a Flavio Insinna, altro volto noto della Rai, che avrebbe potuto tranquillamente gareggiare da solo. Un duo tutto da scoprire, tra comicità e talento.

Il cast completo: tra TV, musica e social

Accanto ai “veterani” troveremo molti volti nuovi, per un totale di quattro uomini, quattro donne e due coppie (una femminile e una maschile). Ecco i nomi ufficiali:

Pamela Petrarolo (ex Non è la Rai)

(ex Non è la Rai) Le Donatella (le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, qui in coppia)

(le gemelle Giulia e Silvia Provvedi, qui in coppia) Marina Valdemoro Maino , alias Maryna , star di TikTok

, alias , star di TikTok Antonella Fiordelisi , influencer e volto televisivo

, influencer e volto televisivo Samuele Cavallo , attore della soap “Un Posto al Sole”

, attore della soap “Un Posto al Sole” Gianni Ippoliti , opinionista e showman

, opinionista e showman Tony Maiello , cantante e vincitore di Sanremo Giovani 2010

, cantante e vincitore di Sanremo Giovani 2010 Beppe Quintale, attore e conduttore

La nuova edizione di Tale e Quale Show andrà in onda su Rai 1 a partire da settembre 2025, come sempre al venerdì in prima serata. Alla conduzione, ovviamente, l’inossidabile Carlo Conti, che continua a rinnovare la formula senza tradirne l’essenza.