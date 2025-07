Negli ultimi giorni, i fan di Francesca Sorrentino e Manuel Maura si stanno interrogando su un possibile ritorno di fiamma tra i due ex protagonisti di Temptation Island. Nonostante le loro dichiarazioni ufficiali smentiscano qualsiasi riavvicinamento, alcune segnalazioni recenti sembrano raccontare una storia diversa.

Francesca e Manuel si sono messi alla prova proprio nel reality delle tentazioni, ma alla fine decisero di uscire separati. Dopo quell’esperienza, Francesca ha proseguito la sua avventura televisiva come tronista nella stagione più recente di Uomini e Donne, mentre Manuel ha mantenuto un profilo più riservato.

I due sono stati visti insieme durante il matrimonio degli ex compagni d’avventura Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, evento che aveva già alimentato i rumors sui social. Manuel ha prontamente chiarito, in un’intervista a Fanpage, di essere single e in buoni rapporti con Francesca, negando ogni ritorno di fiamma: "Non c’è stato alcun ritorno di fiamma, io sono single e anche lei lo è. Negli ultimi mesi sono stato molto in giro e anche lei è stata a Ibiza più di una volta, se fossimo stati fidanzati non credo sarebbe andata così".

Aggiungendo inoltre il motivo del loro avvicinamento durante la cerimonia: "Francesca ha avuto un problema con il vestito, le si è rotta la zip e ha rischiato di restare mezza nuda. Io, conoscendola, so che situazioni del genere le creano ansia e quindi mi sono offerto di aiutarla, visto che gli altri erano impegnati per le nozze”.

Tuttavia, nelle ultime ore, una segnalazione di Deianira Marzano ha riacceso il dibattito. Una follower ha riferito di aver visto Manuel e Francesca in una discoteca di San Felice Circeo, intenti a chiacchierare e scherzare con una certa complicità, tanto che Manuel avrebbe anche tentato di baciarla.

Al momento, né Francesca né Manuel hanno né confermato né smentito questi nuovi dettagli, lasciando così spazio a molteplici interpretazioni.

Cosa sta davvero succedendo tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura?

Si tratta di una semplice amicizia ritrovata o dietro c’è davvero un ritorno di fiamma inaspettato? Gli occhi dei fan restano puntati su di loro, in attesa di ulteriori sviluppi.