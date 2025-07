Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi si sono conosciuti e innamorati durante l’ultima edizione del Grande Fratello, reality che ha visto la vittoria di Jessica Morlacchi. I due hanno scelto di mantenere un profilo basso, condividendo pochissimo della loro vita privata sui social. Questo riserbo ha spesso alimentato dubbi nei fan sulla solidità della loro relazione, ma Mariavittoria e Tommaso hanno più volte confermato di essere ancora insieme e felici.

Recentemente, l’ex gieffina ha condiviso sui social una serie di foto scattate durante una vacanza in Sardegna, dove appare anche Tommaso, a ulteriore conferma del loro legame.

Mariavittoria Minghetti non è solo una figura televisiva: nella vita è medico estetico e proprio di questo ha parlato durante un’intervista nel programma Book For Beauty, condotto da Nicolò Maltese, ex concorrente di Pechino Express.

Durante la chiacchierata, Mariavittoria ha rivelato una curiosità legata al suo lavoro: spesso, infatti, riceve visite da persone che in realtà non sono interessate ai trattamenti, ma solo a scattare una foto con lei o a chiederle informazioni sulla sua vita privata, soprattutto sulla relazione con Tommaso e sulla sua esperienza al Grande Fratello.

“Pagano la visita solo per farsi una foto e per sapere se sono ancora fidanzata”, ha raccontato la Minghetti, spiegando che questa è la domanda che riceve più spesso dai pazienti. Proprio per evitare che il suo studio diventasse un luogo di curiosità più che di lavoro, Mariavittoria ha deciso di introdurre una tariffa anche per le visite conoscitive.

Con questa scelta, Mariavittoria Minghetti conferma il desiderio di tutelare la propria privacy e di mantenere un equilibrio tra la vita pubblica e quella privata, mostrando come si possa gestire con intelligenza la popolarità derivata dalla televisione.