Siamo arrivati all’ultima settimana del viaggio nei sentimenti e Temptation Island 2025 continua a confermarsi come uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. La sesta puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha offerto momenti di alta tensione emotiva e ha registrato ascolti da record, con 4.199.000 telespettatori e uno share del 30,2%, segnando il miglior risultato stagionale in termini di pubblico.

Proposte e addii: i momenti clou della puntata

Il cuore pulsante dell’episodio è stato senza dubbio la proposta di matrimonio di Antonio Panico alla compagna Valentina Riccio, che ha emozionato il pubblico. Un momento romantico che ha fatto da contraltare al falò di confronto tra Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni, finito nel peggiore dei modi: Valerio, dopo aver baciato la tentatrice Ary, ha deciso di chiudere la relazione con Sarah.

“La tentatrice la cercherò fuori, ma non esco da qui con lei. Voglio uscire da solo, ma il bacio che le ho dato era sentito e non posso mentire, Sarah non se lo merita”.

Una scena che ha lasciato il pubblico diviso, ma che ha sicuramente contribuito all'ottimo riscontro in termini di share.

Ascolti TV: Temptation Island 2025 batte sé stesso

A livello di numeri, l’edizione 2025 si sta dimostrando ancora più forte della precedente. Se nel 2024 il reality chiudeva la sesta puntata con 3.722.000 spettatori e uno share del 31,82%, quest’anno si è registrato un incremento nel pubblico (oltre 477.000 spettatori in più), anche se con un leggero calo in percentuale di share.

Anche se lo share medio del 2024 resta leggermente superiore nelle puntate centrali, l’edizione 2025 ha visto crescere costantemente il numero assoluto di spettatori, a conferma di una fidelizzazione del pubblico sempre più solida.

Concorrenza debole: Canale 5 vince facile

Va anche detto che la concorrenza non ha brillato: su Rai 1 è andato in onda il film romantico Assaporando Parigi, che ha raccolto solo 1.612.000 telespettatori con il 10,5% di share, lasciando campo libero al reality di Maria De Filippi.

Ultimi appuntamenti: il finale è vicino

Con la sesta puntata appena conclusa, manca ormai pochissimo al gran finale di Temptation Island 2025. Riusciranno le coppie rimaste a superare le tentazioni o ci saranno altri colpi di scena? Gli ascolti promettono un’altra serata da record per Canale 5.