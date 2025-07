A pochi mesi dalla messa in onda della nuova edizione di Tale e Quale Show, uno dei programmi più amati del palinsesto Rai, si alza un polverone destinato a far discutere. Protagonista, suo malgrado, Nadia Rinaldi, attrice con oltre trent’anni di carriera, che dopo essere stata convocata per un provino, ha scoperto di non essere stata selezionata. Il suo sfogo pubblicato su Instagram ha dato voce a una delusione profonda, ma anche a una denuncia più ampia sulla presunta mancanza di meritocrazia nel mondo televisivo.

“Ma perché a noi professionisti ci convocate a fare i provini, quando è già tutto pianificato? [...] Meritocrazia zero periodico elevato all’ennesima potenza!”, ha scritto l’attrice.

Una presa di posizione accorata, che ha rapidamente attirato l’attenzione di pubblico e colleghi. Tra le prime a commentare, quattro volti noti del piccolo schermo: Serena Grandi, Nina Soldano, Lorena Cacciatore e Manila Nazzaro, che hanno espresso solidarietà alla collega.

Particolarmente pungente il commento di Serena Grandi, che ha scritto: “Hai ragione Nadia, è tutto un circolino. E soprattutto sono sempre inesorabilmente gli stessi”. Una riflessione amara, condivisa anche da Nina Soldano, volto storico della soap Un Posto al Sole, che ha aggiunto: “È sempre stato così, ma ora è tutto troppo esagerato”. Più contenuto il sostegno di Lorena Cacciatore, che ha confessato: “Me lo sono chiesta anche io molte volte”.

Infine, Manila Nazzaro, reduce dal poco fortunato programma The Couple – Una Vittoria Per Due, ha espresso solidarietà con un semplice emoji di applauso.