Quando Mediaset ha annunciato la partecipazione di Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi in molti hanno pensato che l’esperienza sarebbe stata breve, vista la durezza del reality e le difficoltà affrontate dai naufraghi. Invece, il giornalista e fondatore del partito Il Popolo della Famiglia ha sorpreso tutti, resistendo fino alla finale e guadagnandosi l’ammirazione di fan e colleghi, anche se alla fine è stato battuto da Cristina Plevani.

L’esperienza in Honduras ha rappresentato per Adinolfi non solo una prova fisica e psicologica, ma anche un’opportunità di crescita personale e professionale. Proprio da qui potrebbe partire un nuovo capitolo della sua carriera televisiva: in una recente intervista concessa a Superguida Tv, l’ex naufrago ha rivelato di essere aperto a nuove avventure nel mondo dei reality, non necessariamente come concorrente, ma soprattutto come opinionista.

“Se dopo questa esperienza farò altri reality come il Grande Fratello? Diciamo che sono a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro. Non credo da concorrente, non ho molta voglia, ma valuterò le offerte che arriveranno”, ha dichiarato Adinolfi. La sua intenzione, ha spiegato, è continuare il dialogo con gli italiani che si è instaurato durante L’Isola dei Famosi, anche attraverso nuovi format televisivi: “Mi piacerebbe fare l’opinionista”.

Per ora, però, la sua presenza come opinionista al Grande Fratello condotto da Simona Ventura sembra difficile, dato che – secondo le ultime indiscrezioni – in pole position per quel ruolo c’è Tommaso Zorzi, mentre tra gli opinionisti si parla anche di Cristina Plevani, proprio la finalista che ha battuto Adinolfi a L’Isola.

Inoltre, per il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini la programmazione è ancora incerta, quindi è presto per parlare di nuovi volti.

Oltre alla televisione, Mario Adinolfi si prepara a tornare in libreria: ha infatti appena terminato l’editing di un nuovo libro in cui racconta in modo profondo e personale l’esperienza vissuta a Cayo Cochinos durante il reality. Il volume, intitolato L’Isola – come perdere 34 kg in 57 giorni e trovare Dio, sarà pubblicato il giorno del suo compleanno, a Ferragosto.

Ad oggi, soltanto alcuni suoi ex compagni naufraghi e la conduttrice Veronica Gentili hanno avuto modo di leggere la bozza, ma il libro rappresenterà il “ponte” con cui Adinolfi manterrà aperto il dialogo con il pubblico che lo ha sostenuto in modo commovente durante l’avventura sull’isola.