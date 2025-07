Sarà trasmessa questa sera in prima serata su Canale 5 l’attesissima ultima puntata di Temptation Island, il reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, giunto alla sua tredicesima edizione. Dopo una stagione estiva inaspettatamente sottotono per Mediaset, il programma si è rivelato un vero e proprio successo in termini di ascolti, dominando il prime time settimana dopo settimana.

Stasera i telespettatori scopriranno cosa è realmente accaduto alle coppie protagoniste dopo la fine del percorso nel villaggio calabrese delle tentazioni. Alcuni rumor delle ultime ore sembrano trovare conferma nelle anticipazioni rilasciate poco fa da Davide Maggio, che ha svelato alcune novità inaspettate riguardanti tre delle coppie più discusse di questa edizione.

Marco Raffaelli e Denise Rossi: ritorno di fiamma e rottura definitiva

I due avevano lasciato il programma separati, dopo un falò carico di tensioni e recriminazioni. Tuttavia, nella puntata di questa sera, si rivedranno davanti a Filippo Bisciglia e — tra lo stupore generale — decideranno di concedersi una seconda possibilità, uscendo nuovamente insieme. Ma la tregua durerà poco: una volta tornati alla routine quotidiana, le vecchie incomprensioni riaffioreranno. Sarà Marco a mettere la parola fine alla relazione.

Sonia Mattalia e Alessio Loparco: un dietrofront inaspettato

Avevano lasciato il programma dopo appena due giorni, a causa della richiesta di falò anticipato di Sonia, delusa dalle parole poco convincenti del compagno. Alessio aveva scelto di uscire da solo, e nella puntata del 30 luglio aveva confermato la volontà di restare single. Ma il colpo di scena è dietro l’angolo: nella finale di stasera, i due annunceranno di essere tornati insieme e che Alessio è rientrato nella casa che condivideva con Sonia e la madre di lei.

Sarah e Valerio: addio definitivo, ma per lui c’è già un nuovo amore

Non ci sarà nessun ripensamento per Sarah e Valerio. Nella puntata di stasera, i due confermeranno davanti alle telecamere la decisione di lasciarsi. Ma mentre Sarah sembra voler voltare pagina da sola, Valerio ha già iniziato una nuova frequentazione con Arianna Mercuri, una delle single del villaggio. Secondo le indiscrezioni, tra i due sarebbe nata una storia che prosegue anche lontano dalle telecamere.

Appuntamento su Canale 5

L’ultima puntata di Temptation Island 2025 si preannuncia carica di emozioni, confronti intensi e decisioni inattese. Appuntamento questa sera in prima serata su Canale 5 per scoprire come si chiuderanno le storie d’amore (e di rottura) di questa stagione da record.