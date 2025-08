Canale 5 continua a puntare forte sulle serie turche nel suo palinsesto pomeridiano. Da lunedì 4 agosto arriva If You Love, una nuova soap di genere romantic comedy che vede protagonista Kerem Bürsin, già amatissimo in Italia per Love is in the Air. La serie è già disponibile in streaming su Mediaset Infinity, ma ora approda anche sul canale ammiraglia, inserendosi nel cuore della programmazione pomeridiana.

La trama

If You Love racconta la storia di Ates Arcali (Kerem Bürsin), rampollo di una ricca famiglia di Istanbul, cresciuto in collegio dopo la morte della madre. Il suo passato difficile lo ha reso cinico e diffidente, abituato a contare solo su sé stesso. Dall’altra parte c’è Leyla (Hafsanur Sancaktutan), una giovane che non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine e che si guadagna da vivere ingannando il prossimo con truffe matrimoniali. Il destino farà incrociare le loro vite, costringendoli a una collaborazione tanto improbabile quanto emozionante.

Dove e quando vederla

If You Love sarà trasmessa dal 4 agosto, dal lunedì al venerdì, alle 15:15 su Canale 5, inserita in un palinsesto che ormai ha fatto delle soap turche il suo punto di forza. La programmazione pomeridiana di Canale 5 sarà così articolata:

13:45 – Beautiful (repliche)

14:10 – Forbidden Fruit

15:15 – If You Love

16:15 – Io Sono Farah

17:15 – La Forza di una Donna

Per gli appassionati che preferiscono lo streaming, If You Love è già disponibile su Mediaset Infinity, la piattaforma digitale che consente di vedere le puntate in anteprima o recuperare gli episodi persi.

Perché seguire If You Love

Il successo delle serie turche in Italia non accenna a diminuire: intrecci d’amore, drammi familiari e personaggi intensi continuano ad appassionare il pubblico, soprattutto nel pomeriggio televisivo. Kerem Bürsin, volto ormai amatissimo, garantisce un mix perfetto di fascino e talento, mentre la trama di If You Love promette momenti romantici, colpi di scena e un ritmo incalzante.

Insomma, per chi cerca una nuova storia d’amore da seguire con passione, If You Love è la scommessa di Canale 5 per l’estate e il prossimo autunno.