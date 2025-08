Dopo l’esperienza intensa a Temptation Island, il nome di Sarah Esposito è ormai sulla bocca di tutti: sarà lei una delle nuove troniste della prossima stagione di Uomini e Donne? Anche se manca l’annuncio ufficiale, gli indizi sembrano confermare l’indiscrezione. A far pensare che il suo percorso televisivo sia tutt’altro che finito è stata Raffaella Mennoia, storica autrice del dating show di Maria De Filippi, che nelle ultime ore ha condiviso un unico video di Temptation Island sul suo profilo Instagram: proprio quello che racconta la “nuova vita da single” di Sarah.

Un gesto apparentemente banale, ma che i fan più attenti non hanno potuto ignorare. E in effetti, l’identikit di Sarah combacia perfettamente con quello della “tronista ideale”: romana, quasi trentenne, bellissima e carismatica, ma con un percorso controverso alle spalle che l’ha vista uscire dal villaggio dei sentimenti non come carnefice, bensì come vittima.

Entrata a Temptation Island con la fama della “traditrice dei parcheggi” – dove incontrava altri ragazzi per sentirsi vista in un rapporto ormai spento – Sarah ha finito col vedere il suo fidanzato innamorarsi della tentatrice Ary, fino al bacio finale. Una parabola narrativa che ha ribaltato completamente l’opinione pubblica, guadagnandole la simpatia del pubblico e, a quanto pare, anche quella della redazione del dating show.

Non sarebbe la prima volta che una protagonista di Temptation Island approda sul trono: lo scorso anno è successo a Martina De Ioannon, il cui trono è stato uno dei pochi a concludersi con una scelta e a conquistare il consenso generale. E ora, tutto sembra pronto per una nuova erede.

Accanto a Sarah, potrebbe sedere un altro volto del reality estivo: il tentatore Flavio Ubirti. Secondo quanto dichiarato da Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di calcio di Anghiari (in cui Ubirti militava fino a pochi mesi fa), anche lui sarebbe stato scelto per la prossima stagione di Uomini e Donne.

Con queste premesse, il ritorno del programma promette scintille. Ora non resta che attendere la conferma ufficiale da parte di Mediaset. Ma una cosa è certa: se il buongiorno si vede dal mattino, quella di Sarah sarà una delle stagioni più seguite di sempre.