È calato il sipario su Temptation Island 13, ma lo ha fatto nel modo più clamoroso possibile: con un autentico trionfo di ascolti. L’ultima puntata, andata in onda ieri sera su Canale 5, ha registrato numeri da capogiro, confermando l’edizione 2025 come la più vista nella storia del programma.

Secondo i dati Auditel, ben 4.600.000 telespettatori si sono sintonizzati per seguire le battute finali dei racconti di coppia, con uno share del 33%. Numeri eccezionali che superano non solo quelli della penultima puntata (4.340.000 spettatori e 31.4% di share), ma anche il record della scorsa edizione, che si era fermata a 3.722.000 spettatori e uno share del 31.82%.

Un successo senza precedenti che conferma Temptation Island come una vera e propria macchina da guerra televisiva. La scelta della produzione di mandare in onda tre puntate in tre giorni consecutivi, una novità assoluta per il format, si è rivelata vincente: il pubblico ha premiato la decisione con un entusiasmo crescente, trasformando il docu-reality in un evento cult dell’estate.

Alla guida, come sempre, Filippo Bisciglia, la voce narrante e il volto rassicurante che accompagna le coppie nei loro percorsi tra emozioni, tentazioni e colpi di scena. Il suo stile empatico e pacato si è confermato ancora una volta uno degli ingredienti chiave del successo del programma.

Con ascolti così alti e un seguito social in costante fermento, Temptation Island si conferma il fiore all’occhiello del palinsesto estivo di Mediaset, che può finalmente tirare un sospiro di sollievo dopo mesi altalenanti sul fronte degli ascolti.

Il pubblico ha parlato: le tentazioni, d’estate, vincono sempre.