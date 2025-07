Negli ultimi giorni è diventato virale un video sui social che ritrae Lorenzo Spolverato, ex concorrente del Grande Fratello, seduto in un ristorante di Napoli, affiancato da una guardia del corpo. Le immagini hanno immediatamente attirato l’attenzione del web, suscitando reazioni contrastanti tra chi ha visto nella scena un atteggiamento da "VIP fuori controllo" e chi ha difeso la scelta in nome della sicurezza.

Dopo giorni di polemiche, l’ex gieffino ha deciso di rompere il silenzio con un post sui social, chiarendo quanto accaduto: “Si avvisano i signori passeggeri che il bodyguard a Napoli non l’ho scelto io, l’ha messo l’organizzazione in seguito al fatto che qualche personaggio folkloristico ha minacciato di boicottare l’evento”. Il chiarimento punta a spegnere le accuse rivoltegli, sottolineando che la presenza della sicurezza non era frutto di un suo capriccio personale, ma una misura precauzionale adottata dagli organizzatori dell’evento a cui era stato invitato.

Spolverato ha poi voluto precisare che la questione non ha nulla a che vedere con la città partenopea: "E non perché Napoli sia pericolosa, anzi. È perché l’evento era lì”.

Infine, l’ex gieffino ha rivendicato la sua disponibilità verso i fan, sottolineando come il contatto diretto con il pubblico faccia parte della sua personalità: "Mi dispiace per alcuni, ma non sono il Presidente del Consiglio, non sarò mai il Ministro degli Interni e sono quello che per strada abbraccia i fan quando li incontra, sempre bodyguard free”.