Il viaggio nei sentimenti di Sonia Barrile e Simone Margagliotti è stato uno dei più turbolenti e chiacchierati dell’edizione in corso di Temptation Island. La coppia, dopo anni di relazione, ha deciso di testare il proprio amore all’interno del villaggio delle tentazioni, ma la prova si è rivelata più dura del previsto.

Simone, infatti, si è avvicinato in modo sempre più evidente alla single Rebecca, con la quale si è lasciato andare fino al punto di appartarsi con lei in bagno durante un’esterna, dove sarebbe scattato un bacio. Il gesto ha ferito profondamente Sonia, che non ha esitato a chiedere un falò di confronto immediato per chiudere la relazione in diretta e lasciare il programma da sola, visibilmente delusa e amareggiata.

Ma cosa è successo dopo Temptation Island?

La curiosità su quello che è accaduto un mese dopo la fine delle registrazioni è alle stelle, e le risposte ufficiali arriveranno solo nella puntata in onda questa sera, che promette rivelazioni scottanti. Tuttavia, Dagospia ha sganciato una vera e propria bomba che potrebbe cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riportato, il 2 giugno, poco prima di entrare nel villaggio, Sonia Barrile avrebbe notato un ritardo nel ciclo, ma avrebbe ignorato il dettaglio. Dopo l’uscita dal programma — da separati — Simone avrebbe continuato a insistere per un ritorno, pur abitando da “vicini di casa” con l’ex compagna. Col passare dei giorni, il ritardo di Sonia si sarebbe prolungato… fino alla scoperta: un test di gravidanza positivo.

Il padre? Sarebbe proprio Simone Margagliotti, definito ironicamente da Dagospia “il terrapiattista”.