Sembravano una delle coppie più tranquille di Temptation Island 2025, ma i veri colpi di scena per Lucia Ilardo e Rosario Guglielmi sono arrivati dopo i falò di confronto. Tra accuse di strategie, segreti post-programma e nuovi flirt sospetti, la loro storia ha preso una piega inaspettata.

Le voci prima ancora della messa in onda

Già prima del debutto in TV, sulla coppia aleggiavano rumor poco lusinghieri: c’era chi insinuava che Lucia e Rosario avessero architettato una strategia per “giocare” con il programma, e chi addirittura metteva in dubbio la loro relazione, arrivando a sostenere che lui non fosse etero. A smontare queste voci è intervenuta la sorella di Lucia, difendendola pubblicamente.

Il percorso nel villaggio: zero scandali, zero emozioni?

Durante le settimane nel villaggio, nessun tradimento, nessuna scenata. Rosario e Lucia hanno mantenuto un profilo basso, quasi distaccato. Al falò di confronto finale, dopo 21 giorni di separazione, si sono limitati a una carezza e un bacio a stampo. Eppure, hanno deciso di uscire insieme, cercando di ricostruire lontano dalle telecamere.

Il video choc del tentatore Andrea

Ma la calma è durata poco. Un mese dopo, nel consueto aggiornamento con Filippo Bisciglia, arriva il "colpo di teatro": sul famigerato tablet del terrore, viene mostrato un videomessaggio di Andrea, il tentatore che durante il programma aveva avuto un feeling con Lucia.

Nel video, Andrea rivela: “Dopo il programma, Lucia mi ha scritto. Ci siamo visti in una città neutra per capire se tra noi potesse esserci qualcosa di vero. All’inizio mi sono fidato, poi ho capito che non era sincera. Non voglio far parte di questo gioco di bugie.”

La rottura in diretta

Inizialmente Lucia nega tutto, ma messa alle strette, confessa di aver visto Andrea. La fiducia di Rosario crolla. Dopo aver parlato direttamente con il tentatore, che gli conferma tutto aggiungendo dettagli, Rosario decide di chiudere definitivamente. La coppia scoppia in modo freddo e senza appello.

Lucia beccata con altri due tentatori

Come se non bastasse, nei giorni successivi Lucia viene avvistata con altri due single del programma, Francesco Farina e Salvatore Guida, in un noto centro commerciale della Campania. Le immagini sono state pubblicate dal blogger Lorenzo Pugnaloni e hanno subito fatto il giro del web.

Una follower del sito Biccy.it ha raccontato che i tre ridevano e scherzavano come semplici amici, e che Rosario non era presente. Anche l’esperta di gossip Deianira Marzano ha confermato la versione: “Lucia è stata vista a fare shopping con Francesco e Salvatore, ma tutto è avvenuto alla luce del sole”.

Un video che li riprende da Zara conferma la scena.

Rosario volta pagina

Durante la settima puntata del programma, Rosario era stato molto chiaro: non gli piaceva nemmeno che Lucia chattasse in un gruppo WhatsApp con i tentatori, figuriamoci se avrebbe tollerato uscite pomeridiane con loro.

A oggi, i due non sono più tornati insieme, come confermato anche da Lorenzo Pugnaloni: Lucia sente ancora Andrea, mentre Rosario è ufficialmente single.