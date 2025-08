L’ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa da mesi, ma il clamore intorno ad alcuni dei suoi protagonisti continua a far discutere. Tra chi è finito al centro dell’attenzione c’è Luca Giglioli, il parrucchiere modenese diventato noto per la sua partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini, nonché per la sua chiacchierata relazione con la coinquilina Yulia Bruschi.

Negli ultimi giorni, Luca ha deciso di rompere il silenzio e affidare ai social un lungo e sentito sfogo rivolto a chi, ancora oggi, continua a lanciare critiche e insulti contro di lui e altri ex concorrenti del programma. Lo ha fatto attraverso un video pubblicato nelle sue Instagram Stories, dove ha affrontato il tema dell’odio gratuito online, denunciando con fermezza il comportamento di alcuni utenti.

"Siamo sconosciuti, non vi autorizza a insultarci"

“Mi viene da ridere perché è la prima volta che faccio una cosa del genere. […] Il 31 marzo si è chiuso un capitolo che tutti noi conosciamo. Sono consapevole del fatto che per sei mesi siamo stati nelle case di tutti gli italiani, ma ricordatevi che voi non ci conoscete davvero”.

Con queste parole, Luca ha voluto sottolineare quanto spesso il pubblico dimentichi che, dietro ai personaggi visti in TV, ci siano persone reali, con emozioni e fragilità. L’ex gieffino ha infatti ribadito come le opinioni e i giudizi si basino su una narrazione parziale, costruita da telecamere e montaggi, e che quindi non corrisponde necessariamente alla realtà.

“Criticare è lecito, ma nessuno vi dà il diritto di insultare”

Nel video, Luca ha anche ammesso di accettare il fatto che essere un personaggio pubblico comporti l’esposizione a commenti, anche negativi. Tuttavia, ha tracciato una netta linea di demarcazione tra la critica costruttiva e l’insulto gratuito.

“Va benissimo ricevere complimenti e critiche, ma nessuno vi dà la libertà di offendere persone che nemmeno conoscete. […] I social non dovrebbero essere usati per sfogare frustrazioni personali”.

Un invito al rispetto: “Usate il telefono per cose belle”

Infine, l’ex concorrente ha lanciato un appello al buon senso e al rispetto reciproco: “Che senso ha aprire un telefono e andare a offendere? Non è più bello aprirlo per guardare un video o una foto che vi piace? Se non vi piacciamo, non ci seguite, ma non offendete. È da stupidi”.