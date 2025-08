Una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di Temptation Island, Simone e Sonia, sta per vivere un momento davvero speciale: presto diventeranno genitori. La notizia è stata anticipata in esclusiva da Novella2000.it e poi confermata da Dagospia e dagli stessi diretti interessati quando si sono presentati insieme nel corso della puntata andata in onda ieri sera durante il momento “un mese dopo”.

Tuttavia, mentre i due sembrano pronti ad iniziare una nuova fase della loro vita insieme, nelle ultime ore è spuntata una segnalazione che potrebbe complicare il quadro. Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip e sempre attento alle vicende di Temptation Island, ha riportato una voce secondo cui Simone avrebbe riavviato i contatti con la single Rebecca, incontrata durante il reality.

Secondo quanto riportato, i due potrebbero essersi anche visti, anche se si tratta per ora di indiscrezioni da prendere con cautela. “Tutto bello e commovente. Ma a me sono arrivate voci che lui si è risentito con la single Rebecca e dovrebbero anche essersi visti”, ha scritto Pugnaloni sui social.

Non è la sola situazione complicata emersa: sempre secondo l’esperto di gossip, anche Valerio e Sarah, protagonisti di un’altra coppia di Temptation Island, si sarebbero rivisti di recente, a insaputa di Arianna, la single con cui Valerio si sta frequentando.

Questi nuovi sviluppi confermano che, dopo il programma, la vita privata dei protagonisti rimane sotto la lente d’ingrandimento e ogni loro movimento diventa oggetto di attenzione e pettegolezzo.

Per ora non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte di Simone, Sonia o Rebecca. Restiamo dunque in attesa di eventuali chiarimenti dai diretti interessati, mentre i fan seguono con interesse e curiosità l’evolversi di queste vicende.