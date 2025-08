Se Alessio Loparco e Sonia Mattalia si sono distinti come la coppia con più falò e sorrisi di Temptation Island 2025, Sarah Esposito e Valerio Ciaffaroni sono quelli che hanno toccato il cuore del pubblico con un confronto carico di emozioni, lacrime e abbracci sinceri.

La loro storia si è sviluppata durante l’avventura nel villaggio, dove le fragilità e i dubbi sono venuti a galla. Sarah ha vissuto un sentimento di trascuratezza, mentre Valerio ha scoperto alcune chat compromettenti tra la fidanzata e due uomini. A quel punto lei ha ammesso la situazione, e lui ha deciso di chiedere un falò di confronto. Proprio durante il percorso, Valerio si è avvicinato molto alla tentatrice Ary, culminando in un bacio che ha spinto il ragazzo a una scelta drastica: lasciare Sarah e uscire da solo dal programma. “Non posso fingere che tutto vada bene, devo essere onesto con me stesso e con te,” ha dichiarato Valerio. “Non esco con Ary, perché sono entrato con te ed è giusto così. Se vorrò, la frequenterò fuori.”

Un mese dopo: nuove strade per Valerio e Sarah

Durante la puntata speciale “un mese dopo”, condotta da Filippo Bisciglia, Valerio si è presentato con Ary. Ha raccontato di aver incontrato Sarah dopo il programma, di aver parlato e di aver cercato di chiarire. Pur riconoscendo che la loro storia è finita, ha sottolineato il valore del loro legame durato cinque anni: “Lei sarà sempre importante per me.” Al contempo, ha ammesso che tra lui e Ary c’è stato vero interesse e che si sono visti più volte dopo l’uscita dal villaggio.

Sarah, invece, ha incontrato Filippo da sola e ha espresso i suoi sentimenti: “Se lui sta bene con quell’altra persona sono felice, gli auguro serenità, quella che io non sono riuscita a dargli. Io lo amo ancora molto, non si cancella tutto così.” Ha poi raccontato di aver provato a recuperare il rapporto, ma di essersi fermata nel momento in cui ha capito che Valerio stava voltando pagina. “Mi sono mancata di rispetto per troppe volte e non voglio più farlo,” ha detto, emozionandosi. “Adesso spero di trovare serenità interiore, così potrò darla a chi incontrerò in futuro.”

Un avvistamento che riaccende le speranze?

Ma la storia tra Sarah e Valerio è davvero finita? Secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, i due si sarebbero rivisti dopo il programma, anche recentemente in un ristorante di Frascati. “Tra loro non è finita,” ha rivelato Pugnaloni su Instagram, aggiungendo un pizzico di curiosità: “Ma Ary lo saprà?”.

In ogni caso, il futuro sembra promettente per Sarah, che, se la storia con Valerio non dovesse riprendere, potrebbe presto approdare sul trono di Uomini e Donne, pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.