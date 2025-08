Tommaso Franchi, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è esploso sui social nelle scorse ore dopo la pubblicazione di un articolo sul settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il pezzo, che raccontava la sua “trasformazione” dopo il reality, ha toccato un nervo scoperto, scatenando la reazione furiosa dell’ex gieffino.

Nell’articolo si parlava della storia d’amore con Mariavittoria Minghetti, conosciuta proprio all’interno della Casa, e si faceva riferimento a presunti trattamenti estetici e a un’attività social in crescita: “Tommaso Franchi: la trasformazione dopo il ‘GF’. Continua a gonfie vele la relazione tra Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, nata all’interno della Casa del Grande Fratello. Lei è tornata al lavoro come medico estetico, lui è sempre più attivo sui social”.

È proprio quest’ultima frase ad aver fatto infuriare Franchi, che ha risposto duramente con un commento pubblico diventato virale in poche ore: “‘Giornalisti’, ‘Riviste’... ma quale attivismo sui social, scusate? Menomale ho un mestiere tra le mani e ho incontrato Mavi, perché in più di 6 mesi che sono stato in quel posto lei è l’unica parentesi positiva. Nessuna agenzia, nessun tipo di contratto. Nessuna sponsorizzazione. Nessun brand. Risparmiatevi commenti come il mio attivismo sui social, inesistente, e per favore lasciatemi vivere la mia vita da ragazzo qualunque con la persona che amo”.

Parole chiare e dirette, che sembrano voler mettere un punto definitivo ai gossip sul suo conto. Franchi rivendica una vita semplice e lontana dai riflettori, smentendo qualsiasi coinvolgimento con agenzie, sponsorizzazioni o strategie da influencer.

Intanto, la sua storia con Mariavittoria procede a gonfie vele: i due, dopo essersi conosciuti tra le mura della Casa più spiata d’Italia, continuano a vivere il loro amore lontano dalle luci della ribalta — o almeno ci provano.

Resta da vedere se arriverà una risposta da parte del settimanale Chi o di Alfonso Signorini. Nel frattempo, Tommaso Franchi ha fatto sapere, senza troppi giri di parole, che il suo tempo da personaggio pubblico potrebbe essere già finito.